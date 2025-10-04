El Olímpico destituye a Vitolo tras empatar en casa
OLÍMPICO DE LEÓN 0
Natalia, Emma, Aida, Helena, Cuervo, Sofía, Aitana, Nere, Fariza, Albiol y Linares.
REAL AVILÉS 0
Casao, Goretti, Elisabeth, Iglesias, Cristina, Pali, Lobo , Daniel, Díaz, Riesgo y Sarina.
El Olímpico de León-ULE firmó un empate sin goles frente al Real Avilés en el encuentro correspondiente a la jornada 5 del campeonato de Liga, que ha provocado la destitución de Víctor Santos Vitolo, que no continuará al frente del primer equipo, que decide su cese inmediato y el club ya busca sustituto en el banquillo para enderezar una situación de malos resultados desde que comenzó el campeonato en Segunda Federación.
El Olímpico de León opta por despedir al técnico para buscar una reacción en su primer equipo femenino que se estrena en la citada categoría esta temporada 2025-2026.