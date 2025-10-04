El Ciudad de Ponferrada se estrena en la Liga con un meritorio triunfo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Estreno liguero con triunfo para el Ciudad de Ponferrada/SDP. El conjunto de Oriol Pozo se sobrepuso a las bajas de la pretemporada y derrotó 84-76 al Clavijo, un conjunto que ha hecho un plantel para pelear por el ascenso. El cuadro berciano se marchó al descanso ganando 40-26, pero en el segundo tiempo el cuadro logroñés llegó a reducir la distancia a sólo 5 puntos. La estrella del partido fue Rubén Salas, que anotó 28 puntos y valoró 29 créditos. Logró 8 triples en 11 intentos. Además, Knowles jugó 18 minutos y logró 4 puntos.