Ligeros no tiene dueño fijo

El Corro de San Froilán puso al día la Liga de Verano, aunque mantuvo la incertidumbre en la categoría de ligeros masculina que a falta de un corro sigue sin decidirse.

En la categoría femenina María Cadenas aprovechó una nueva ausencia de Priscila y se proclamó campeona de nuevo en ligeros. En medios, Luzma Carcedo fue la clara dominadora del corro para apuntarse un nuevo triunfo a su zurrón. Por lo que respecta a pesados se dio una nueva sorpresa al ver a Priscila Martínez en la lista. Lo hizo bien y llegó a la final ante la actual campeona Edili García, quien mostró mayor fuerza y se llevó la victoria final.

En categoría masculina en ligeros, con la Liga por decidir, perdían los dos primeros de la general: Mondelo en previa y Florian en semifinales. Este último se pone líder a falta de un corro. En la final se vieron sus dos verdugos donde el joven Adrián Bandera lograba llevarse su primer triunfo en la categoría sénior. El resto de pesos transcurrieron con normalidad con victorias para los líderes: David Riaño, Adrián Rodríguez y Pedro Alvarado.

La Liga pondrá su punto y final el 12 de octubre en Boñar a las 17.00 horas.