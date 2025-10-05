Santa Colomba de Somoza corre por su tierra con el 'Cross Popular'

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

Adrián Eronímedes Núñez y Estefanía García inscribieron su nombre en el cuadro de honor del Cross de Santa Colomba de Somoza. Ambos lo hicieron en una carrera que sirvió también de reivindicación del mundo rural y que contó con su faceta solidaria destinando la recaudación a los damnificados por los incendios que hace pocas fechas asolaron entre otras a la comarca de la Maragatería, dinero que entregará a Cáritas para su gestión.

En la prueba reina con más de 400 protagonistas Adrián Eronímedes lograba hacerse con unos segundos de renta respecto al resto de rivales para presentarse en solitario en la meta cono ganador con un crono de 35:08. El podio lo completaban Juan Ojanguren y Samuel Villazán. En la categoría femenina Estefanía García era la triunfadora por delante de Marta García y Marina Guerra. A continuación tuvo lugar la carrera de andarines con cerca de 200 participantes que recorrieron los 5,5 Kilómetros en lo que se convirtió en una celebración colectiva de amor por la tierra. Entre risas, abrazos y compromiso, los asistentes quisieron mostrar que la Maragatería sigue viva y unida, reivindicando su valor natural, humano y cultural.

La jornada culminó con una gran fiesta en la Fundación Club 45, donde el concierto del grupo Cinco Notas y el ambiente extraordinario pusieron el broche de oro a un día que será recordado por su emoción, su fuerza y su espíritu solidario.

En unos días los organizadores de la prueba, que un año más, ha corrido a cargo de Astorga Running dará a conocer la cifra exacta del dinero recaudado y que hará entrega a Cáritas Astorga para su gestión.

Santa Colomba demostró, una vez más, que cuando se trata de defender lo nuestro, la gente de la Maragatería responde con el corazón por delante.

