Sorteo de la Copa del Rey: Cultural, Ponferradina y Astorga ya conocen a sus rivales

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El Tropezón será el rival de la Cultural Leonesa en la 1ª Ronda de la Copa del Rey. El conjunto de la localidad cántabra de Tanos recibirá al cuadro de Ziganda intentando dar una gran sorpresa. El cuadro leonés tuvo suerte en el sorteo, ya que le tocó un conjunto de 3ª Federación. Actualmente los gualdiverdes ocupan la 2ª posición en el grupo III.

A la Deportiva le ha tocado un viaje largo y uno de los rivales más complicados de los 9 que le podían corresponder. Visitará a la UD Logroñés. El conjunto riojano es 2º en el grupo II de 2ª Federación.

Por último, el Atlético Astorga jugará en casa ante el Mirandés de 2ª División.

La eliminatoria a partido único se disputará entre el 28 y el 30 de octubre.

El sorteo, conducido por Saúl Ramos y con la participación de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, resaltó la magia de esta competición, que permite a equipos modestos soñar con gestas históricas. Louzán destacó que la proximidad geográfica de los enfrentamientos incentiva la presencia de aficionados y reduce los costes para los clubes. Con 112 equipos y 56 encuentros definidos, la Copa del Rey promete emociones fuertes, con la Cultural Leonesa, la Ponferradina y el Astorga listos para la acción copera.

La eliminatoria a partido único se disputará entre el 28 y el 30 de octubre.