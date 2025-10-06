Alberto González: «Tuvimos la opción de ganar y luego tocó sufrir»

El entrenador del Albacete reconoció que el empate frente a la Cultural no le desagradó, aunque también apuntó que su equipo tuvo en la primera parte opciones para apuntarse el triunfo. «El empate deja un buen sabor aunque si nos centramos en lo acontecido en la primera parte tal vez hubiéramos merecido ganar. Tuvimos hasta tres ocasiones claras y en ninguna pudimos concretar. La segunda parte ya fue distinta y a raíz de la expulsión de Puertas nos tocó sufrir».

Precisamente el técnico del equipo manchego se refirió a la acción de la roja a su jugador. «Fue una imprudencia más que un acto de mala fe pero levantó excesivamente el pie e impactó contra el rival. Así es el fútbol y yo no voy a discutir la expulsión». También se refirió al portero y a su acción en los minutos finales salvando un gol que parecía cantado del culturalista Lucas Ribeiro: «Ha hecho un gran partido. Su intervención es de la que vale puntos».

Alberto González dejó una lectura positiva de lo realizado por su equipo. «Nuestra primera parte ha sido brillante, sin avasallar al rival, un equipo que venía de una buena dinámica y que además jugaba en casa. Nuestro partido ha sido correcto hasta que tras la expulsión nos tocó sufrir para intentar salvar un punto. Fueron 20 minutos en los que con uno menos la Cultural intentó superarnos, pero al final creo que salimos adelante de una manera bastante positiva».

«Lo importante también es que mantuvimos la portería a cero y que sumamos un partido más en clave positiva. Además, este resultado y el desempeño de los jugadores nos permite seguir creciendo. Hicimos un buen partido y eso es lo importante, que todos los jugadores sumen", precisó.

