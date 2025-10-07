Valentina Basilico liderará al Eneicat Team en sus dos carreras del ‘world tour’ en China

El Eneicat CM Team afronta uno de sus escenarios más exóticos y distantes en cuanto a kilometraje de un 2026 repleto de citas competitivas para la escuadra leonesa capitaneada por Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez. Lo hace nada menos que en Asia, en China, donde afrontará dos citas del calendario World Tour.

Del 14 al 16 de este mes la primera entrega del periplo asiático para el Eneicat será el Tour de Chongming Island. En este caso de categoría 2 del World Tour femenino y con cinco bazas para intentar ser protagonista. La principal será la de Valentina Basilico con la que se pretende estar en las llegadas y aprovechar su punta de velocidad para intentar atacar algún podio o puestos de honor. Junto a la italiana también tendrán su oportunidad Claudia San Justo, Ainara Albert, Natalia Vázquez y Daniela Campos. La segunda parada en China será en este caso en una prueba de un día, el 19 de octubre con el Tour de Guangxi donde volverán a ser de la partida las mismas cinco corredoras. Y con el objetivo también de intentar brillar en una carrera en la que la orografía puede ayudar a las integrantes de la escuadra leonesa. Sumar puntos UCI será también otro de los objetivos de las corredoras del Eneicat CM Team que en las últimas semanas han estado presentes tanto en el Mundial como el Europeo con sus selecciones. Es el caso de Daniela Campos, Ainara Albert y Ariana Gilabert. China será una de las últimas paradas del Eneicat CM Team en la presente temporada de 2025.