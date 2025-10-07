«Esta Cultural tiene más orden atrás, pero perdió la oportunidad de ganar»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tertulia 'El VARDiario de León' analizó la jornada deportiva del fin de semana y se centró en el partido entre la Cultural y el Albacete Balompié, que concluyó con empate si goles. Los tertulianos Óscar Díez, Juan Simón y José Antonio Pérez, con la moderación de Ángel Fraguas, expusieron diferentes puntos de vista sobre el empate logrado en el Reino de León, terreno en el que el equipo leonés todavía no conoce la victoria en las ocho jornadas disputadas del campeonato de Liga en su vuleta a Segunda División. Juan Simón afirmó: «La Cultural con un jugador más sobre el campo en los últimos 20-25 minutos debió ir más a fondo por el partido y creo que perdió la oportunidad de llevarse la victoria y tres puntos muy importantes para salir de los puestos de abajo de la clasificación».

Sobre las sensaciones con respecto al debut de Lucas Ribeiro como jugador culturalista, las opiniones fueron diferentes sobre si hay que darle minutos de juego en una competición tan exigente como es la Segunda División o por el contrario debe jugar cuando realmente se encuentre en el momento físicos idóneo.

El portero Édgar Badía, por su parte, ve la importancia del apartado defensivo «porque en Segunda División siempre es muy importante la parte de atrás, que el equipo sea sólido, que haya ayudas y en las disputas ser ganadores, porque a partir de la portería a cero se crece mucho», aunque siga echando en falta «dar un paso adelante en el Reino de León, donde hay que hacerse fuertes", insiste el meta.