El Córdoba, sin su portero talismán

Iker Álvarez se perderá el partido ante la Cultural al estar convocado con la selección de Andorra.DL

El portero del Córdoba CF, Iker Álvarez, se perderá el encuentro frente a la Cultural de este próximo lunes a partir de las 20.30 horas ( en partido correspondiente a la novena jornada del campeonato de Liga, al ser citado de nuevo por la selección absoluta de Andorra para disputar dos encuentros correspondientes a la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

El guardameta del Córdoba Iker Álvarez es uno de los hombres más en forma del equipo andaluz. Titular en los tres últimos compromisos del conjunto blanquiverde y hombre clave en la reciente reacción del equipo cordobés, el cancerbero blanquiverde se incorporó ya el lunes 6 de octubre a la concentración del combinado andorrano para preparar los compromisos ante Letonia y Serbia, próximos rivales en la lucha por un billete para el Mundial 2026.

El primer partido se disputará este próximo sábado 11 de octubre en el estadio Daugava de Riga, donde Andorra visitará a Letonia a partir de las 15.00 horas. Posteriormente, el martes 14 de octubre, el equipo andorrano recibirá a Serbia en el estadio de la FAF en Encamp, en un encuentro que dará comienzo a las 20.45 horas. «Desde el Córdoba CF le deseamos mucha suerte a nuestro guardameta en este nuevo parón internacional», manifiesta la entidad andaluza a través de un comunicado de prensa emitido por sus propias redes sociales.

Por este motivo, el entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, no podrá contar con sus servicios para recibir a la Cultural, el lunes 13 de octubre a partir de las 20.30 horas, en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El cancebero Iker Álvarez llegó al Córdoba procedente del Villarreal B. Tuvo tres soberbias actuaciones ante el Racing de Santander, Real Sociedad B y Real Zaragoza. Su baja será cubierta por Carlos Marín, que de esta manera volverá a situarse bajo los tres palos, después de estos tres citados encuentros en los que se visto relegado al banquillo.

La tertulia ‘El VARDiario de León’ se traslada la próxima semana al jueves 16 de octubre, debido a la celebración del VII Congreso sobre Despoblación Diario de León, que se impartirá durante el martes y el miércoles, 14 y 15 de octubre, en el Club de Prensa Diario de León, con idénticos medios con los que se emite la tertulia deportiva ‘El VARDiario de Leon’. El análisis de la jornada deportiva por parte de los tertulianos Óscar Díez, Raúl Castro, José Antonio Pérez y Juan Simón moderados por Ángel Fraguas, se pospone para el próximo jueves 16 de octubre, a las 11.00 horas.

El defensa central ha sido elegido por la afición leonesa como el mejor jugador del mes de septiembre de la Cultural y Deportiva Leonesa.