Primer aliado de Fernando Estévez en la SD Ponferradina

El capitán de la Deportiva, Borja Valle, dio la cara ayer en la comparecencia semanal de un jugador del equipo berciano. Tras 5 semanas sin ganar y con el entrenador en el punto de mira, el futbolista ponferradino hizo público su apoyo sin fisuras a Fernando Estévez, el mismo que exhibió públicamente el año pasado con Javi Rey, sobre el que dijo tras la derrota ante el FC Andorra que era el más indicado para seguir en el banquillo berciano: «Soy el primer aliado del entrenador. Podemos dudar o especular si valemos o no, pero la realidad es que estamos juntos en esto. Al entrenador me lo quiero encontrar aquí cada día y ayudarle cada día. Los capitanes le hemos transmitido nuestro apoyo absoluto. Él es el que dirige el barco, ¡y ojalá que lo haga por mucho tiempo!, porque eso significará que las cosas van bien».

Borja Valle se refirió a su intervención en la grada el pasado domingo cuando se produjeron los incedentes: «Me sorprende y me genera tristeza que el aficionado llegue a ese extremo. Espero que se quede ahí. Es la 6ª jornada de Liga y hay nervios y miedo, pero hay barreras que no hay que traspasar».

CELEBRACIÓN DEL GOL

Ante el Real Madrid Castilla logró Borja Valle su 18º gol con la camiseta de la Deportiva. Algunos interpretaron en su celebración una especie de recriminación a la grada. Sin embargo, el ponferradino se encargó ayer de explicar qué quería decir el gesto que hizo, a la vez que apuntó que a su edad poco tiene que reivindicarse ya: «Fue un gesto de rabia interior. Yo no voy a reivindicarme jamás porque no tengo que demostrarle a nadie si soy más o menos profesional. He actuado así toda mi carrera. La celebración es sacar la rabia porque las cosas no están saliendo bien y puedo aportar. Soy uno más de Ponferrada en todos los sentidos y cuando las cosas no salen y veo fastidiados a los compañeros, sale esa rabia. No me entero de nada de lo de fuera; lo que hago me sale de dentro».

JUGAR EN CASA

Ante los resultados obtenidos por el conjunto blanquiazul en los partidos disputados en El Toralín, ayer se cuestionó al capitán sobre si el equipo juega más cómodo o con menos presión y ataduras fuera que en casa. La respuesta fue muy similar a la de otros protagonistas en los últimos días: «A mí dame El Toralín siempre. No creo que eso influya tanto. Yo quiero jugar en casa siempre, aunque hayamos perdido los tres partidos. Puede haber esa sensación desde fuera, pero dentro todos prefieren jugar en casa. No es algo que afecte directamente al rendimiento».

