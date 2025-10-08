Barrul vs Mendoza: 6 de diciembre

El 6 de diciembre la ciudad de León se convertirá en sede del boxeo internacional con una velada que promete espectáculo por todo lo alto en el Palacio de Deportes Urbano González Escapa con el Título WBA Iberoamericano en juego, en un combate que enfrenta a dos púgiles en plena proyección y progresión en el deporte del cuadrilatero: el colombiano Fran Mendoza, afincado en Vitoria, y el leonés Antonio Barrul.

El púgil leonés Antonio Barrul optará al título WBA Iberoamericano este próximo mes de diciembre. El título WBA Iberocamericano del peso Supergallo ante el colombiano residente en España, Fran Mendoza.

Ello será en una velada que volverá a disputarse en León, tal y como ya ocurriera cuando el boxeador de 26 años conquistara el trono nacional ante Raúl Zabala el pasado 7 de junio.

Barrul, invicto en categoría profesional, sostiene que la pelea en su tierra «no será un combate más, sino que es el más importante de mi carrera hasta la fecha, porque ganar este título sería un paso monumental», manifiesta el campeón leonés.

El rival de Antonio Barrul es un pugil de 28 años y 1,60 que reside en Vitoria y llega con 20 victorias, 8 de ellas antes del límite y sólo una derrota sufrida en Liverpool por el título continental, frente al número seis del mundo, el británico Peter McGrail.

El título WBA Iberoamericano, de reciente implantación, enfrenta a púgiles de América Latina, España y Portugal y supone un escaparate para poder optar a cinturones más apreciados como el europeo o mundial.

La pelea por el título iberoamericano representa más que un campeonato. Se trata de un duelo entre dos trayectorias en ascenso. Mendoza es la imagen de la experiencia y el rodaje, mientras que el bravo león Antonio Barrul exhibe frescura, pegada y una conexión especial con la afición leonesa, que desea ver a su campeón en lo más ato del pugilismo mundial. Ambos boxeadores tienen en su respectiva cabeza una misma ambición, que no es otra que la de convertirse en referente del pugilismo mundial y abrirse paso hacia escenarios más grandes. Esa combinación convierte este enfrentamiento en el ring en uno de los más esperados y espectaculares del año en el deporteo del boxeo de élite y del más elevado nivel.

Antonio Barrul, de 26 años, se proclamó campeón de España del peso supergallo el pasado 7 de junio, cuando noqueó en menos de dos asaltos a Raúl Zabala en el Palacio de Deportes de León. Un triunfo que marcó un antes y un después en su carrera deportiva, abriéndose como uno de los talentos del boxeo español.

Barrul: "No será un combate más, sino el más importante de mi carrera; ganar este título sería un paso monumental»