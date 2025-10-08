Lexus y Ademar mantienen su unión una temporada más

El concesionario de Lexus en León y el Ademar León renovaron un año más su acuerdo de colaboración y patrocinio. Además de la firma del acuerdo, en este acto se hizo entrega a algunos jugadores de la primera plantilla del Abanca Ademar León de los coches oficiales de Lexus para esta temporada. Al término de este acto, Dani Gordo, entrenador del Abanca Ademar León, dio una rueda de prensa en las mismas instalaciones de Busanauto, previa al partido que el Abanca Ademar disputará este viernes a las 20.30 horas en el Pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil.