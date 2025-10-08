García Velilla, destituido de delegado leonés de árbitros

El grupo de árbitros o el sistema arbitral en general no está funcionando de manera efectiva o satisfactoria en León. Puede ser como consecuencia de problemas como la falta de coordinación, errores muy frecuentes en los últimos tiempos en el fútbol leonés. La falta de credibilidad o dificultades a la hora de tomar decisiones claras y justas en cuanto a su gestión en los despachos son otros expedientes X. El último lío es que Pablo Iván García Velilla, delegado de los árbitros de León desde hace pocos meses, ha sido destituido por el delegado del fútbol leonés César Lera.