Pinto es el más fuerte en Curillas

Día y medio corriendo para subir a lo más alto del podio. Con ese guion se proclamó campeón de la Backyard Ultra Curillas el portugués Antonio Pinto. En el estreno de la carrera, que también contó con una vertiente solidaria, Pinto fue el más consistente en superar el formato de una prueba en la que el triunfo en la categoría femenina correspondía a Ana Belén Pérez.

Un total de 150 corredores de todo el país se dieron cita en el estreno de esta prueba en la que la resistencia ocupa un papel destacado. La Backyard Ultra Curillas arrancaba a las 9.00 horas del sábado con el reto de completar un circuito de 6,7 kilómetros y 90 metros de desnivel acumulado cada hora, sucesivamente, hasta que solo quedara un corredor en pie.

Tras 24 horas de lucha ininterrumpida, el pelotón inicial se había reducido a solo tres hombres de hierro: el portugués Antonio Pinto, el abulense César Domínguez y el toledano Ángel Gómez. Fue en la vuelta 27 de la carrera cuando Ángel Gómez, luchando hasta el final y con opciones claras de victoria, se vio obligado a abandonar debido a una inflamación en el cuádriceps.

A partir de ese momento, se libró un duelo intenso e igualado entre Pinto y Domínguez. Antonio Pinto mantuvo una estrategia imperturbable, completando cada vuelta de manera consistente en unos 45 minutos. Por su parte, César Domínguez intentó variar el ritmo para desgastar a su rival, pero no logró quebrar la determinación del portugués.

En la vuelta 35, César Domínguez decidió que sería su última. Antonio Pinto, ya sin rivales, completó una vuelta más, la número 36, estableciendo así su victoria y su récord personal en la prueba. Cabe destacar el espectacular cierre de Domínguez, quien en su última vuelta recorrió el circuito en tan solo 38 minutos.

La clasificación general en cuanto a los puestos de podio la conformaron por este orden en la categoría masculina Antonio Pinto con 36 vueltas seguido de César Domínguez con 35 y en tercer lugar Ángel Gómez con 27. el top-5 lo completaron Jorge Cano con 25 y Daniel Borreguero con 24, las mismas que realizaron Alberto Nieto y Raúl Frutos.

Por lo que respecta a la prueba femenina la triunfadora en el estreno de la Backyard Ultra Curillas fue Ana Belén Pérez con 17 vueltas completadas seguida de Soledad Fernández con 15 y Julia Vozmediano con 14.

La Backyard Ultra Curillas también mostró su faceta solidaria, en este caso recaudando dinero para la Asociación de Alzheimer de Astorga con una cantidad que superó los 1.500 euros.

Ana Belén Pérez fue la mejor en la categoría femenina de una prueba que reunió a 150 atletas en la línea de salida