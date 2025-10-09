Javier González Soto se cuelga el oro en el Nacional de Ultramaratón

El joven ciclista leonés Javier González Soto, de 21 años y miembro del equipo La Casa de la Bici, se proclamó campeón de España Sub-23 de Ultramaratón BTT en el Gran Premio Asotur Alberche-Pinares, celebrado el pasado fin de semana en la localidad abulense de Navaluenga.

La prueba, que coronaba a los nuevos campeones nacionales de la modalidad más exigente de la bicicleta de montaña, contó con un recorrido de 140 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo, en una jornada marcada por el calor intenso y la dureza del trazado.

González Soto llegaba a la cita en un gran momento de forma, tras imponerse la semana anterior en el Campeonato de Castilla y León Sub-23 de Maratón, un resultado que reforzó su confianza para afrontar el reto nacional. Desde la salida, el corredor leonés se mantuvo en el grupo de cabeza, rodando con solvencia y ritmo firme durante toda la carrera para intentar cumplir con sus objetivos de la mejor manera posible

El representante de La Casa de la Bici consiguió abrir una importante ventaja sobre sus rivales y, a pesar del calor y el esfuerzo acumulado, supo gestionar con inteligencia su ventaja para cruzar la línea de meta con los brazos en alto, proclamándose campeón de España Sub-23 de Ultramaratón BTT y logrando, además, entrar entre los diez primeros clasificados de la general absoluta.

Los próximos objetivos del leonés pasan por disputar la última prueba de la Copa de España XCM, donde marcha actualmente en segunda posición de la categoría y entre los cinco mejores de la general. Y de cara a las fechas siguientes el preparar con ambición la próxima temporada, con el foco puesto en la Copa y los campeonatos nacionales.

Todos ellos tras un 2025 sobresaliente para Javier González soto que siempre ha estado en los lugares de privilegio de las competiciones y que con el título de campeón de España pone la guinda a un trayecto que aún no ha alcanzado su techo y que espera incluso mejorar en 2026.

A la vez que demostraba su capacidad para optar a los premios más importantes sobre la bicicleta. Y en disciplinas de alta exigencia como fue el Nacional de Ultramaratón donde sin duda alguna fue el corredor más destacado en su categoría, logrando el importante premio de subirse a lo más alto del podio. Y eso que enfrente tenía a rivales de enorme calidad que no se lo pusieron nada fácil.