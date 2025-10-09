La Cultural recupera a Iván Calero y Sergi Maestre deja atrás su lesión

La Cultural recupera efectivos antes de su doble enfrentamiento liguero lejos del Reino de León. El equipo que dirige Cuco Ziganda, que todavía no sabe lo que es ganar en su estadio, volverá a ocupar el partido del lunes como ya ocurrió hace una semana, aunque esta vez frente al Córdoba y después hará lo propio en Zaragoza el 18 de octubre. Desde esta semana ya cuenta con Iván Calero —expulsado en el duelo ante el Castellón por insultar al colegiado— y Sergi Maestre, uno de los pocos futbolistas que todavía no han debutado esta campaña debido a una lesión.

En el caso del defensa se cumplen ya los dos partidos de sanción que le cayeron por decirle al árbitro «vete a la mierda hombre, vete a la mierda, no me jodas", tal y como el propio colegiado hizo constar en el acta. Si Ziganda lo considera oportuno podrá entrar en la convocatoria.

Por su parte, el centrocampista catalán Sergi Maestre se encuentra en la recta final de su puesta a punto definitiva, después de sumarse a los entrenamientos con el resto del equipo en la sesión realizada el jueves en las instalaciones de la Universidad de León. El exjugador del Sabadell, que fuera una pieza importante la pasada temporada en el ascenso culturalista a la categoría de plata para el técnico Raúl Llona, a pesar de haber figurado en algunas convocatorias en la actual campaña, todavía no había tenido minutos en su vuelta a Segunda División tras su anterior etapa con el Albacete Balompie, al arrastrar una lesión de rodilla.

Cinco estrellas

Por otra parte, Rodri Suárez recibirá este viernes el premio Jugador Cinco Estrellas de Mahou del pasado mes de septiembre que otorga la afición. El central leonés atraviesa su mejor momento de forma y se ha convertido en un fijo para Ziganda en la zaga como ya lo fue para Llona hasta su destitución.