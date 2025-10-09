La temporada de pesca se despide en clave positiva

La temporada de pesca en los ríos de Castilla y León llega a su fin. Apenas unas jornadas quedan para que el día 15 de octubre baje el telón a más de siete meses de actividad en el caso de los ríos leoneses.

Y a la hora de hacer un balance la nota no puede bajar del notable. Y eso que la campaña ha pasado por diferentes momentos como un inicio algo irregular debido a la climatología. el frío y los caudales altos no ayudaron aunque con el paso de las semanas, la entrada de la primavera y posteriormente con el calor la situación fue mejorando de manera destacada para convertir ese transitar desde mayo hasta la entrada del otoño en un momento propicio para los pescadores.

Por suerte los incendios que han asolado parte de la provincia en fechas recientes no pasaron factura. A corto plazo porque de cara a la próxima temporada los amantes de la caña y el sedal cruzan los dedos para que las fuertes lluvias si estas hacen acto de presencia no arrastren los sedimentos a los ríos, algo que podría convertirse en el peor enemigo para esbozar un panorama positivo en 2026. Pero eso es futuro y el presente lleva a hablar de un resultado más que destacado en cuanto al aprovechamiento de la temporada de pesca en los más de 2.000 kilómetros de masas de agua trucheras existentes en la provincia de León. Para todos los gustos y en diferentes escenarios, desde los ríos más salvajes e inquietos como los de montaña a otros más tranquilos regulados por embalse.

También para los que prefieren, cada vez más, la pesca sin muerte. Y para aquellos que optan por la pesca con muerte.

Se puede decir que el balance es más que destacado en una provincia en la que la pesca es fuente de vida. Por ella misma como actividad y también por lo que supone a nivel económico y en algunos casos para fijar población. Ahora para la mayoría toca guardar la caña, el sedal y el anzuelo hasta el próximo curso. Para otros aún existe la posibilidad de los lagos para no perder la pasión por una pesca que un año más se despide con un buen sabor de boca. Y mirando ya lo que deparará en 2026.