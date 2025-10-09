Rally Tierra de El Bierzo: la hora de marcar diferencias

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Tras la cancelación hace algo más de un mes del Rally del Cerro, el Campeonato Regional de Tierra llega a su ecuador con la 4ª de las 7 pruebas que lo componen. Y con una clasificación que todavía está en un puño en los puestos cabeceros, el Rally Tierra de El Bierzo puede empezar a aclarar algo las cosas.

El Ayuntamiento de Bembibre acogió ayer la presentación de la IX edición de la cita berciana más importante fuera del asfalto. Se disputará mañana, si bien a las nueve de esta noche tendrá lugar la tradicional salida protocolaria desde el bulevar Juan Carlos I de La Rosaleda de Ponferrada, donde coincidirá con la Feria del Vino. Dicho acto será el colofón a la jornada de verificaciones que se desarrollará en el mismo punto, que también será una vez más la ubicación para el parque cerrado y la entrega de trofeos a la misma hora de mañana. Participarán 25 pilotos.

Desde las 08.30 horas de mañana los participantes partirán desde el parque cerrado en dirección a los tramos, cuyo trazado es secreto hasta la jornada de entrenamientos de hoy. De cualquier modo, ya se sabe que en la jornada matinal habrá tres pasadas a un tramo de 10,5 kilómetros que transcurrirá por pistas del municipio de Bembibre. Ya por la tarde se darán otras tres a un tramo de 16,3 kilómetros por pistas de los municipios de Sancedo y Cubillos del Sil.

En la presentación tomaron parte la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, la concejal de Deportes de Ponferrada, Eva González, y el presidente de Médula Sport, Conrado Fernández.

Tras las pruebas de Almajano, Villahoz y Tierras del Cid, Jairo Gadea encabeza la clasificación con 66,8 puntos, pero Diego Martínez, de su misma escudería (Club Automóvil Pineda) sólo tiene un punto menos, mientras que Manuel Gómez-Manzanilla está a 2,6 puntos del líder y David Urban, que también pertenece al Pineda, a 8,8. Javier Gutiérrez, componente de El Bierzo Racing, es el primer piloto de la comarca en la clasificación, ocupando el 8º puesto a 14,8 puntos del puntero.

Tierras Bañezanas, Brañuelas y Villadangos serán las pruebas que completen el Regional una vez que el certamen pase por El Bierzo.

Médula Sport organiza un certamen en el que tendrán protagonismo los municipios de Ponferrada, Bembibre, Cubillos del Sil y Sancedo