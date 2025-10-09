Rally Tierra de El Bierzo: la hora de marcar diferencias
Tras la cancelación hace algo más de un mes del Rally del Cerro, el Campeonato Regional de Tierra llega a su ecuador con la 4ª de las 7 pruebas que lo componen. Y con una clasificación que todavía está en un puño en los puestos cabeceros, el Rally Tierra de El Bierzo puede empezar a aclarar algo las cosas.
El Ayuntamiento de Bembibre acogió ayer la presentación de la IX edición de la cita berciana más importante fuera del asfalto. Se disputará mañana, si bien a las nueve de esta noche tendrá lugar la tradicional salida protocolaria desde el bulevar Juan Carlos I de La Rosaleda de Ponferrada, donde coincidirá con la Feria del Vino. Dicho acto será el colofón a la jornada de verificaciones que se desarrollará en el mismo punto, que también será una vez más la ubicación para el parque cerrado y la entrega de trofeos a la misma hora de mañana. Participarán 25 pilotos.
Desde las 08.30 horas de mañana los participantes partirán desde el parque cerrado en dirección a los tramos, cuyo trazado es secreto hasta la jornada de entrenamientos de hoy. De cualquier modo, ya se sabe que en la jornada matinal habrá tres pasadas a un tramo de 10,5 kilómetros que transcurrirá por pistas del municipio de Bembibre. Ya por la tarde se darán otras tres a un tramo de 16,3 kilómetros por pistas de los municipios de Sancedo y Cubillos del Sil.
En la presentación tomaron parte la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, la concejal de Deportes de Ponferrada, Eva González, y el presidente de Médula Sport, Conrado Fernández.
Tras las pruebas de Almajano, Villahoz y Tierras del Cid, Jairo Gadea encabeza la clasificación con 66,8 puntos, pero Diego Martínez, de su misma escudería (Club Automóvil Pineda) sólo tiene un punto menos, mientras que Manuel Gómez-Manzanilla está a 2,6 puntos del líder y David Urban, que también pertenece al Pineda, a 8,8. Javier Gutiérrez, componente de El Bierzo Racing, es el primer piloto de la comarca en la clasificación, ocupando el 8º puesto a 14,8 puntos del puntero.
Tierras Bañezanas, Brañuelas y Villadangos serán las pruebas que completen el Regional una vez que el certamen pase por El Bierzo.