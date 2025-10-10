Cuco Ziganda: "Todavía no tenemos esa finura de cara a gol, pero llegará"

Dos partidos, cuatro puntos, cero goles encajados y uno a favor. Ese es el bagaje numérico de Cuco Ziganda hasta la fecha. Un comienzo como entrenador de la Cultural notable que, sin embargo, "tenemos que mejorar", como él mismo admite. Su siguiente reto en el horizonte es el Córdoba este próximo lunes. "Vamos partido a partido. En semanas largas ya vamos entrenando cosas que nos harán mejores. Si ves los números está bien, pero lo que pienso es en qué cosas quiero introducir en el equipo y también en los matices del próximo rival porque practican un ritmo de fútbol muy alto, estilo Valladolid", admite el máximo responsable del banquillo.

Le resta importancia al hecho de que ahora les toque disputar dos en cuentros como visitantes. "No me preocupa si te digo la verdad, sí que quiero ver la misma intensidad mostrada en estos dos partidos que llevo aquí. Me gusta la tensión, la concentración, el comportamiento y la actitud de los jugadores. Partiendo de ahí vamos a tener opciones en todos los partidos, unas veces saldrá cara y otras cruz".

No se considera un técnico defensivo. "En Valladolid el gol llega tras una recuperación en su campo. Hay momentos para todo. En Córdoba intentaremos aprovechar nuestras fortalezas. Ellos aprietan mucho, juegan muy abiertos, siempre van hacia adelante y por ahora les está costando sacar los puntos y nosotros tenemos que atacar, a ver si somos capaces de salir a la contra".

Hay que "mejorar en ataque"

Para Ziganda es "un clásico" el hecho de manejar las dos áreas para que la Cultural logre los tres puntos este lunes. "Está en el debe ser más definitivos, no tenemos esa finura aún de cara a gol, pero la encontraremos, llegará con "insistencia y trabajo. Hay que convencer a los jugadores de que el gol no es solo cosa del delantero. Insistimos en la segunda línea, ya me gustó ver contra Albacete que teníamos tres jugadores dentro del área, poco a poco seguro que saldrán las cosas".

Me gusta "que no seamos un equipo débil, sí comprometido y serio", remarca Ziganda sobre la Cultural que quiere llegar a construir. "Veo a la gente comprometida con lo que está haciendo".

Manejar el partido

"Habrá momentos para el Córdoba y otros para la Cultural. Los ataques que les haces a ellos no serán largos, más bien suelen darse con contras", advierte el entrenador. "Tenemos que hacerles daño atacando los espacios". Admite Ziganda que no han hablado de "finales" todavía. "Sería importante ganarles y ponermos por encima, pero lo que vale es alcanzar los 50 puntos. Esa es la única cuenta que hago yo".

La competencia "siempre es buena" y el hecho de que se vayan sumando más futbolistas de los lesionados y sancionados "es muy interesante".