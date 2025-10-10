El Abanca Ademar vuela alto lejos de León (26-33)

Publicado por Agencias Redacción Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar León sigue mostrando los dientes fuera de casa (26-33) y consiguió un contundente triunfo en la cancha de un Puente Genil que fue de más a menos en el partido. Y es que, tras un buen inicio en el que llegaron a colocarse con 3 goles de renta (3-0), los locales vieron cómo los leoneses igualaban el marcador y el juego en la cancha, pero aguantaron en el partido hasta los últimos minutos de la primera mitad. Ya en el inicio de la segunda, los de Dani Gordo rompían definitivamente el encuentro ante un rival con problemas en ataque que llegó a verse 10 goles abajo.

Puente Genil sabía que debía salir al 200% si quería sorprender y cumplió con su propósito. Los pontanos, con una férrea defensa y un ataque rápido y contundente, apenas tardaron en adelantarse en el electrónico para poner un 3-0 de salida que encendió todas las alarmas en el equipo de Dani Gordo. Reaccionaron a tiempo los visitantes, que consiguieron salir de la presión del rival y meter una marcha más en defensa para cortar las internadas. Ademar León crecía por momentos y no tardó en neutralizar la renta de los locales e, incluso, darle la vuelta al luminoso cuando se cumplía el minuto 12 de partido (3-4).

A partir de ahí, el partido se igualó. Las defensas se imponían ahora a los ataques y los goles llegaban con cuenta gotas. La igualdad era máxima y aunque Puente Genil volvía a colocarse por delante una y otra vez, Ademar igualaba en otras tantas ocasiones (7-7). Nadie daba un balón por perdido, pero una buena parada de Álvaro Pérez y un lanzamiento fallado por los locales daban alas a Ademar, que no perdonaba y se colocaba por primera vez con dos goles de renta (7-9). Una vez más, sin embargo, apretaban los locales a falta de cinco minutos para el descanso (9-10). Puente Genil se precipitaba en sus decisiones ofensivas y acababa perdiendo balones o fallando lanzamientos que daban vida al equipo visitante. Abanca Ademar León no levantó el pie del acelerador y castigaba cada error de su rival para volver a poner tierra de por medio y colocarse con 10-13, una renta que mantuvo casi intacta al descanso (11-13).

Parecía que Abanca Ademar León le estaba tomando la medida al duelo. Gordo hacía gala de todas sus armas, cambiando de sistema para intentar sorprender a los pontanos en el inicio de la segunda parte, y lo conseguía, neutralizando por completo el ataque de los locales mientras veía cómo los suyos aprovechaban el contraataque para ir abriendo brecha y colocarse pronto con cuatro goles de renta (12-16). Jugaban a arreones unos y otros y al parcial de 1-3 de los leoneses, replicaban los locales con dos goles consecutivos (14-16), pero los leoneses reaccionaban, reajustaban una vez más su defensa y, con el equipo estelar en pista, conseguían volver a hacerse con el control para abrir la brecha de nuevo hasta los 4 goles. Una renta que ampliaban hasta los cinco tantos poco después (14-19), tras pasando toda la presión a un Puente Genil que tenía muchos problemas en el balance defensivo y seguía fallando demasiados lanzamientos.

Estaba completamente atascado y desquiciado el equipo local, que cada vez tenía más problemas ante un Abanca Ademar León que empezaba a funcionar como una apisonadora y se escapaba hasta los 8 goles de renta (14-22). De poco le servían al técnico local los tiempos muertos, las rotaciones o los cambios de defensa. Los suyos estaban fuera del partido y no conseguían corregir sus errores, permitiendo a los leoneses irse hasta los 10 goles de diferencia (15-25). Enorme partido liderado por Rodrigo Pérez Arce y su hermano Gonzalo en ataque y Ademar sigue invicto lejos de su Palacio.

Puente Genil aguantó el tipo en la primera parte, pero las rotaciones de Gordo tras el descanso dieron alas a un Ademar muy serio