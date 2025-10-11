Sigue en directo el partido CF Talavera de la Reina-SD Ponferradina, minuto a minuto
CF Talavera
Finalizado
0
1
SD Ponferradina
Xemi (70')
Final
CF Talavera de la Reina 0-SD Ponferradina 1.
Centro desde la izquierda tras varios rechaces y Cuenca remata de cabeza en el 2º palo fuera.
Tiro fuera a la media vuelta de Marcos Moreno dentro del área.
Andújar evita remate en el área.
Prolongación
Se jugarán 6 minutos más.
Remate muy alto de volea de Sergio Montero.
Cuenca x Aleix Roig; Esquerdo x Xemi, Frimpong x Cortés.
Amarilla a Pedro Capó.
Cortés se lleva un balón en al frontal de su área, ve al portero adelantado y desde la mitad de su campo golpea, pero el cuero se va desviado.
Bilal x Fran Rodríguez, Pedro Capó x Isaiah Navarro y Sergio Montero x Luis Sánchez.
El equipo local pide un penalti por empujón, pero el árbitro no lo da y como el VAR no funciona, no se revisa.
Pau Ferrer x Keita y Jorrín x Diego Moreno.
Gol de la Deportiva
0-1-Carrera de Andoni, que se va por la izquierda, centra y mete la espuela Xemi para marcar.
Contragolpe de Xemi, abre a Cortés, centra su posición y su zapatazo se pierde junto al palo.
Serie de rechaces en el área local tras un córner, pero nadie logra rematar.
Borja Valle x Fede San Emeterio.
La Deportiva bloquea un tiro de Pitu Doncel.
Arturo Molina x Edu Gallardo.
Centro peligroso que se pasea por el área berciana.
Por ahora no se nota que el equipo local juegue en inferioridad.
El cuadro local pasa a jugar con un 4-4-1 y la Deportiva prosigue con el 5-4-1.
Expulsión
La tarjeta a Di Renzo es la 2ª, por lo que el equipo local se queda en inferioridad. Le dio un codazo a Moltenis.
Amarilla a Di Renzo.
Amarilla a Fede San Emeterio.
Doble remate de Andújar en un córner y en los dos bloquea la defensa.
Perdona el equipo cerámico
Di Renzo se va solo hacia el área, se presenta ante Ángel Jiménez, que tapa bien, y con todo a favor, el delantero manda alto cuando se veía llegar el 1-0-
Se retoma el choque tras el descanso
Arranca la 2ª parte.
Descanso
CF Talavera de la Reina 0-SD Ponferradina 0.
Amarillas a Di Renzo.
Cortés remata contra un defensa y a continuación busca el centro, pero golpea mal y el esférico se va fuera.
Ángel Jiménez saca con una estirada un tiro con el interior de Di Renzo desde la media luna del área.
Amarilla a Ger Nóvoa.
Golpea Undabarrena en la frontal a la media vuelta, roza en un defensa y se va a córner junto a la escuadra. El saque de esquina lo rechazó la defensa local.
Centro al que no llega de cabeza Marcos Moreno en área berciana.
aArtido muy plano.
El córner lo tocaron dos jugadores locales, pero no dejó peligro en el portal berciano.
Centro cerrado al 2º palo de Fran Rodríguez y Ger Nóvoa cede córner.
Keita se lleva el balón por fuerza tras dos tarascadas y remata con potencia. El balón se va fuera, muy cerca de la escuadra.
Centro de Di Renzo y Edu Gallardo remata alto llegando en carrera a la frontal.
Centro de Andoni López que remata flojo de cabeza Xemi.
Marcos Moreno intenta una dejada en el área, pero corta la defensa deportivista.
Golpeo de Di Renzo contra un defensa de la SDP.
La Deportiva iguala un poco la posesión.
Centro de Aleix Roig que atrapa el arquero deportivista. El cuadro local tiene claro que ha de entrar por los costados y buscar centros. Ya lleva varias acciones similares.
Centro que cabecea mal y flojo Di Renzo y acaba en los pies de Ángel Jiménez.
Tiro de falta lateral de Keita que atrapa el portero.
Keita se lleva el partido, deja en la frontal a Xemi, golpea sobre un central, queda el balón suelto y la revienta Andoni López, mandando alto.
Arranca el choque
Empieza el partido. El colegiado ha llamado antes a los capitanes. Parece que no funciona e VAR.
Previa y novedades
Las urgencias cada vez son mayores para la Deportiva. Después de haber obtenido uno de los últimos 15 puntos en juego y no ganar desde el 31 de agosto, el conjunto berciano visita hoy el estadio El Prado para medirse a un CF Talavera de la Reina que es un recién ascendido, pero que no ha perdido en casa. El duelo arranca a las 18.30 horas y se podrá seguir en el minuto a minuto de www.diariodeleon.es en internet, a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.
Un mal resultado, sobre todo si la imagen es mala, puede dejar en el aire el cargo de Fernando Estévez, aunque el preparador andaluz podría tener crédito al menos hasta el choque ante el Zamora CF. El técnico dijo ayer sentirse tranquilo y respaldado y con ganas de revertir la situación. Esta semana ha ensayado con defensa de cinco y con ella va a salir. Entran Ángel Jiménez Ger Nóvoa y Moltenis y adelanta su puesto Undabarrena, por lo que formará con un 5-4-1. La novedad en la convocatoria es la presencia de Esquerdo.
El conjunto blanquiazul manchego es 11º con 8 puntos, viene de perder en Pontevedra 2-1 y no tiene ausencias. En casa lleva dos empates y un triunfo y en todos esos partidos marcó el ex delantero del Ourense CF Di Renzo, que suma 3 dianas.
El encargado de impartir justicia en el choque será Francisco Javier Expósito Jaramillo (Comité Andaluz). El sevillano nunca ha pitado un encuentro de la Deportiva.
La Deportiva ha visitado 4 veces El Prado (antes, Virgen del Prado), aunque el duelo de esta tarde sólo tiene un precedente. Fue en la temporada 2017-2018 con Carlos Terrazas, cuando viajó en puesto de play out en 2ª División B ante un rival que era penúltimo. Perdió 2-0 en su peor partido de las dos últimas décadas. Los goles fueron obra de Espinar de penalti y del ex deportivista Cristian Fernández. Las otras tres visitas a ese campo fueron dos en 2ª División B —las más recientes— y una en 3ª, pero para jugar ante el ya desaparecido Talavera CF. Se produjeron dos derrotas; 1-0 en la Liga 1976-1977 y 2-0 en la 1993-1994, y un triunfo 0-1 en la 2003-2004.
Alineaciones
·CF Talavera de la Reina: (4-4-2): 1 Jaime González; 22 Fran Rodríguez, 5 Sergi Molina, 4 Álvaro López, 3 Aleix Roig; 11 Edu Gallardo, 16 Isaiah Navarro, 6 Pitu Doncel, 8 Luis Sánchez; 9 Marcos Moreno, 7 Di Renzo.
Convocatoria: 2 Cuenca, 10 Iván Ayllón, 13 Rodrigo Rocafort -ps-, 14 Arturo Molina, 15 Nahuel, 17 Bilal, 18 Pedro Capó, 19 Valen, 21 Sergio Montero, 23 teipovich, 32 Alonso.
DT: .
·SD Ponferradina (5-4-1): 13 Ángel Jiménez; 21 Diego Moreno, 3 Ger Nóvoa, 2 Andújar -c-, 4 Molitenis, 19 Andoni López; 17 Keita, 6 Fede San Emeterio, 5 Undabarrena, 14 Xemi; 9 Cortés.
Convocatoria: 1 Andrés Prieto -ps-, 10 Borja Valle, 11 Álex Mula, 12 Lian, 16 Frimpong, 18 Borja Vázquez, 20 Pau Ferrer, 22 Esquerdo, 23 Jorrín, 25 Pablo Barredo -ps-, 30 Bruno Baeza.
DT: Fernando Estévez.
·Árbitro: Francisco Javier Expósito Jaramillo (Andalucía); auxiliares: Alejandro Agote e Iaragartze Fernández; cuarto árbitro: Ana Bakali.