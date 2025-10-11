El Cleba pasa la apisonadora ante Anaitasuna

CAJA RURAL CLEBA 33

Carmen Fernández (1), Marta Fariza (3), Paula Alonso, Aintzane García (5), Valeria de las Moras (2), Gone Goretti (1), Cecilia Colmenero (3), Marta Velasco, Itahisa Castillo (3), Jana Cuesta (2), Clauida Álvarez, Mireia Díez (2), María Posada (5), Miren Martínez (1), Suhana Bayonas (5).

ANAITASUNA 18

Naita, Natalia (2), Andrea, Lorea (1), Alba, Irene (1), Julia (2), Uxue (1), Naiara, María (5), Daniela (1), Ainhoa (1), Naroa, Ane, Iraia (2), Marta (2).

Parciales: 4-2, 7-3, 13-3, 16-3, 19-5 y 21-5 (descanso); 25-5, 26-9, 28-13, 31-13, 31-15 y 33-18 (final). Árbitros: Irene Santos y kalina Andreeva. Incidencias: Jornada 3 de Liga, partido disputado en el Palacio de Deportes de León.

Aplastante triunfo del Caja Rural Cleba (33-18) ante el Anaitasuna en el Palacio de Deportes de la capital leonesa. Un encuentro que las de Leo Álvarez dominaron casi de principio a fin y donde su ritmo y acierto de cara a portería comenzaron a decantar la balanza en su favor desde bien pronto. Las visitantes solo aguantaron seis minutos de partido, los primeros, pero desde ese momento fueron incapaces de mantener sus opciones de llevarse algo positivo.

Un duelo donde se vio a un Cleba coral, bien en la dirección y con numerosas jugadoras aportando goles. Antes del paso por vestuarios el partido ya estaba más que sentenciado con un 21-5. Poco más que decir. El segundo acto, como no podía ser de otra manera, contó con mayores errores locales fruto muchas veces de la baja de intensidad. Anaitasuna, por su parte, mejoró sus prestaciones ofensivas y maquillo el sonrojante marcador de los primeros treinta minutos. Segundo triunfo para las leonesas.