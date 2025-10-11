La Deportiva toma impulso en Talavera (0-1)

Xemi, en un lance con dos defensores del Talavera, fue el autor del gol del triunfo de la Deportiva en el minuto 71 del encuentro.IVÁN SÁNCHEZ

CF TALAVERA REINA

Jaime González, Fran Rodríguez (Bilal, min 75), Molina (Edu Gallardo, min 59), Álvaro López, Roig (Cuenca, min 83), Sánchez (Montero, min 83), Isaiah (Pedro Luis, min 75), Doncel, Di Renzo, Moreno y Gallardo.

SD PONFERRADINA

Ángel, Diego Moreno (Jorrín, min 71), Andújar, Ger Nóvoa, Boris, Andoni López, Keita (Pau Ferrer, min 71), Undabarrena, San Emeterio (Borja Valle, min 61), Xemi (Esquerdo, min 83) y Cortés (Frimpong, min 83).

Gol: 0-1, min 71: Xemi. Árbitro: Francisco Javier Expósito (Colegio andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Di Renzo y Pedro Luis, y a los visitantes Ger Nóvoa y San Emeterio Tarjeta roja al local Di Renzo por doble amarlla (min 52). Incidencias: Municipal El Prado (Talavera de la Reina). Buena entrada para prese nciar el encuentro de Liga en la Primera Federación.

La Deportiva firmó un triunfo de quilates en su lucha por salir de los puestos de descenso en el grupo 1 de la Primera Federación en su visita al feudo del Talavera de la Reina por 0-1. Xemi fue el autor del único gol del partido en la segunda parte, en la que los locales se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Di Renzo.

Desde el pitido inicial, el conjunto local trató de imponer su ley a través de la posesión. Los talaveranos se adueñaron del balón y movieron con criterio desde atrás, buscando abrir el campo y desgastar a la defensa berciana. Durante los primeros compases, los blanquiazules se vieron obligados a replegarse y esperar su oportunidad al contragolpe, conscientes de que un inicio sólido era clave para ganar confianza.

La primera llegada del partido fue precisamente para los visitantes. A los once minutos, Keita ejecutó un lanzamiento de falta desde larga distancia que fue atrapado sin complicaciones por el portero Jaime González. Fue un aviso de que la Deportiva también sabía llegar con peligro pese a tener menos balón.

El Talavera, más cómodo con la pelota, tuvo su primer aviso serio en el minuto 22 con un disparo de Edu Gallardo desde la frontal que se marchó por encima del larguero. Los locales lo intentaban con insistencia, pero la defensa berciana desactivaba una y otra vez las aproximaciones rivales.

Poco a poco, los de Fer Estévez comenzaron a soltarse y a sacudirse el dominio territorial. Keita, uno de los más activos, probó suerte nuevamente desde fuera del área, aunque su remate se fue desviado por poco. El duelo se volvió más igualado, con alternancia de posesión y mucha disputa en la medular. Ninguno de los dos equipos lograba conectar con claridad con sus hombres de ataque, y las defensas se imponían con autoridad.

En el tramo final del primer periodo, la Ponferradina empezó a mostrar más presencia ofensiva. Undabarrena lo intentó con un disparo desde media distancia que, tras tocar en un zaguero, se marchó rozando el larguero. Pero la ocasión más clara de los primeros 45 minutos fue para el Talavera, a los 39 minutos: un potente chut de Di Renzo desde la frontal obligó a Ángel a intervenir de forma espectacular, sacando una mano salvadora que evitó el 1-0. Con esa parada, el meta berciano sostuvo a su equipo y permitió que el partido llegara al descanso con el marcador en tablas (0-0).

Tras el paso por vestuarios, el guion pareció repetirse. El Talavera volvió a salir con más brío y tuvo la primera gran oportunidad del segundo acto en el minuto 48, cuando Di Renzo se plantó solo ante Ángel, pero su disparo se marchó alto por encima del travesaño. Era un aviso serio, pero pronto el encuentro dio un giro que lo cambiaría todo.

A los 52 minutos, el propio Di Renzo, hasta entonces el jugador más peligroso del conjunto local, fue expulsado por doble amarilla tras una acción con Boris, en la que el colegiado entendió que el delantero había soltado el codo.

Con un hombre más sobre el terreno de juego, la Deportiva Ponferradina se adueñó del balón. Eel equipo se estiró con las internadas de Andoni López por la izquierda y las diagonales de Cortés. El Talavera, replegado, se aferraba al orden defensivo y a las intervenciones de su portero para mantenerse con vida. A los 69 minutos, Cortés estuvo a punto de abrir el marcador con un zapatazo desde fuera del área. Fue la antesala del gol berciano. Apenas dos minutos después, Andoni López emprendió una poderosa galopada por su banda, dejó atrás a su par y colocó un centro tenso al corazón del área. Allí apareció Xemi, muy atento, para conectar un remate certero que se coló en la portería local.

El 0-1 desató la alegría entre los jugadores y el cuerpo técnico de la Deportiva, conscientes de la importancia del tanto. El gol espoleó a los de Estévez, que se sintieron dueños del partido. Controlaron el ritmo y gestionaron los tiempos con cabeza. En los últimos minutos, los locales dieron un paso adelante con más corazón que fútbol, colgando balones y buscando una acción aislada que les devolviera al partido. La Deportiva resistió con entereza y oficio, defendiendo con uñas y dientes una ventaja que sabía a gloria. Con el pitido final, los jugadores bercianos celebraron una victoria tan sufrida como necesaria. Tres puntos que refuerzan la moral del grupo y alimentan la esperanza de salir de la zona de descenso.

La Deportiva mostró solidez, carácter y la capacidad de competir en escenarios complicados. La expulsión rival, el acierto de Xemi y la solvencia de Ángel bajo palos fueron las claves de una tarde que puede marcar un punto de inflexión en la temporada del conjunto blanquiazul.