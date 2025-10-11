La Cultural tumba al Cáceres (57-79)

CÁCERES 57

Palazuelos (6), Leveque (20), Mazaira (15), Strikker (6) y Lafuente (8). Cinco inicial. También jugaron Mendes (-), Foreman (2), García (-), Santos (-) y Marinas (-).

CULTURAL 79

Didac Cebolla (11), Deng (9), Rodrigo Llamas (10), Van der Heijden (7) y Amadasun (9). Cinco inicial. También jugaron Hayman (12), McKay (-), Orenga (6), Bultó (-), Domínguez (9) y Jaime Llamas (6).

Marcadores parciales: 12-17, 25-34 (descanso) 42-55 y 57-79 (final). Árbitros: Argüelles Domínguez y Betanzos García. Incidencias: Pabellón de Cáceres. Segunda jornada de Liga en la Segunda FEB.

La Cultural se sacó la espina de la primera derrota liguera hace una semana en el Palacio. Y lo hizo a lo grande con un triunfo incontestable y de nivel en Cáceres (57-79). Los de Luis Castillo recuperaron las buenas sensaciones sometiendo a un rival que pese a su potencial no pudo con el excelente trabajo en defensa de los leoneses y también con el acierto de alguno de sus jugadores ante el aro.

Ante esta circunstancia y después de un inicio eléctrico por parte de la Cultural, el primer cuarto se cerraba con ventaja leonesa por cinco puntos (12-17). Los siguientes diez minutos iban a ser incluso mejor para elevar la renta de los de luis Castillo a los nueve puntos con el 25-34. Dominadores en el rebote y con un mejor porcentaje de lanzamiento la balanza no podía inclinarse de otro lado que no fue el leonés.

Con hasta tres jugadores en los dos dígitos no era de extrañar que la Cultural fuera por delante en el marcador. Tras el paso por vestuarios la decoración no iba a cambiar sino a mostrar a un plantel visitante más consistente que ponía aún más tierra de por medio.

La guinda venía en los últimos diez minutos en los que el recital de juego de la Cultural empequeñeció a su rival.