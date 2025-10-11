El Atlético Astorga apuesta fuerte en Burgos

El Atlético Astorga viaja a Burgos con el propósito de enmendar su última derrota liguera. Lo hace frente al Burgos Promesas (domingo, 12.30 horas, Ciudad Deportiva de Castañares) en un pulso que de sacar adelante tendrá un valor doble para los de José Luis Lago.

Tras la goleada encajada frente al líder Fabril los maragatos esperan recuperar esa versión que los llevó a sumar los tres puntos en su última salida en Valladolid. Para ello la solidez en defensa y la eficacia en ataque deben viajar en el autocar de los astorganos.

Dada la igualdad de la clasificación los tres puntos pueden permitirle a los verdes no solo recuperar posiciones en la tabla, también salir de la zona de descenso e incluso acercarse hasta el puesto 10. Enfrente va a encontrarse a un rival en una situación parecida, con los mismos puntos y un puesto por encima, que a diferencia del Atlético Astorga y aunque cuanta con menos derrotas, todavía no sabe lo que es ganar en lo que va de campeonato liguero.

Esa circunstancia convierte el pulso en un cruce de intenciones en el que el Atlético Astorga buscará salir como triunfador. Resta mucha Liga, pero la tranquilidad que conlleva sumar, y de tres en tres, es algo que no debe dejar escapar el plantel maragato.

BURGOS PROMESAS: Monedero; Iván Martínez, Pascual, Boukir, Rastrilla, Luka Lecic, Sergio Romero, Jan Martínez, Ventosa, Georges Nsukula y Ribas.

ATLÉTICO ASTORGA: Martín; Ceínos, Sergio Peláez, Jony, Manso, Ivi Vales, Nistal, Adri Álvarez, Albertín, Ayoub y Cervero.

ÁRBITRO: Juan Francisco Morato (La Rioja).

CAMPO Y HORA: Ciudad Deportiva de Castañares, 12.30.