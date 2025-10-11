El CD La Virgen cae ante uno de los 'gallos' del grupo, el Palencia Cristo Atlético (0-2)

Publicado por Joaquín Coto La Virgen Creado: Actualizado:

CD LA VIRGEN 0

Dani, Fran, Ariel (Hugo, min 71), Visa, Diego (Óscar, min 54), Alberto (Lescun, min 46), Basalo (Vallejo, min 71), Lucas, Carnicero, Miguel y Vigueras (Calleja, min 23).

PALENCIA CRISTO ATLÉTICO 2

Alex, Apa, Pablo, Jaime (Citores, min 65), Peredo, Rober (Cesar, min 73), Rubo (Rubio, min 83), Mikel (Munguia, min 65), Ivi, Acero y Álvaro (Anderson, min 76).

Goles: 0-1, min 66: Citores; 0-2, min 85: Cesar. Árbitro: Raquel Suarez González (Ponferrada), auxiliada en las bandas por Lidia Lombardero Diaz y González García. Mostró cartulina amarilla a Fran, Alberto, Carnicero y Perona (segundo entrenador) por el CD La Virgen y a Apa por el Cristo Atlético. Incidencias: Campo Los Dominicos alrededor de 200 espectadores presenciaron el encuentro.

El Palencia Cristo Atlético ganó al CD La Virgen (0-2). Así es, aunque parezca lo contrario, tampoco es la primera vez. Sabían los morados a quien se enfrentaban. El equipo de Nanín es muy dificil de batir. Lo que pasó esta vez es que enfrente estaba uno de los candidatos al ascenso. La primera mitad, para ninguno. Ya en la segunda Citores un minuto después de ingresar marca el 0-1 que hace reaccionar a los locales, pero no logran empatar.