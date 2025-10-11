Fran González se queda con España sin el premio de las semifinales

España y el leonés Fran González se quedaron a las puertas de las semifinales del Mundial sub-20 que tiene como sede Chile. Y eso que lo tuvieron en sus manos frente a Colombia ante la que cayeron en un partido igualado y de ida y vuelta por 2-3.

La Rojita, con el cancerbero en su once titular con otra destacada actuación, veía como su rival se adelantaba antes del descanso aunque tras el paso por vestuarios los tantos de Belaid y Virgili volteaban el marcador a favor de los españoles.

Parecía que esta vez la suerte les acompañaba aunque en un partido loco Villarreal, el delantero colombiano, lograba igualar con su segunda diana.

Todo estaba abierto y cuando Fran González y sus compañeros acariciaban opciones para lograr la victoria era Colombia, de nuevo con su delantero, la que lograba el 2-3. España aún tuvo sus opciones de llegar a la prórroga aunque en una jugada que se reclamó penalti el colegiado no lo consideró.

Así España ponía fin a su camino en el Mundial sub-20 de Chile en el que por juego ha merecido algo más. Pero esta vez Colombia estuvo algo más acertada. A pesar del buen hacer de Fran.