La selección de Fran González choca con el muro de cuartos

La selección española liderada por el leonés Fran González volvió a chocar una vez más con el muro de los cuartos de final en un Mundial sub-20, torneo que no jugaba desde 2013 y que en la presente edición, en Chile, claudicó ante Colombia con un gol a poco del final y una decisión controvertida del colegiado estadounidense Joseph Dickerson.

El equipo dirigido por Paco Gallardo cedió por 2-3 ante el acierto de los colombianos, sobre todo de Ney Villarreal, autor de un triplete, y reclamó, aparte de una roja directa a un rival, una pena máxima sobre la campana que inicialmente decretó el árbitro y que tras ir al vídeo sacó fuera del área ante la incredulidad de los jugadores españoles. Por momentos dio la sensación de que la Roja iba a ser capaz de alcanzar la semifinal cuando en tres minutos, entre el 56 y el 59, remontó un 0-1 adverso con goles de Jan Virgili y Tayane Belaid, pero Colombia hizo valer su vigor y aprovechó la debilidad del cuadro de Gallardo.

Toda una decepción para un equipo que parecía ir a más tras caer en su primer encuentro ante Marruecos (0-2), igualar con México (2-2) y sobrevivir ante Brasil (1-0) para pasar a octavos, en los que se mostró solvente ante Ucrania (1-0), y luego a cuartos, partido en el que volvió a mostrar sus carencias. España, campeona mundial de la categoría en Nigeria 1999 con la generación de los Xavi Hernández, Iker Casillas, Carlos Marchena, tan solo ha vuelto a plantarse entre los cuatro mejores desde entonces en 2003.