El Córdoba frena al Ciudad de Ponferrada

COTO CÓRDOBA 75

Ja Monta Black (15), Alejandro Rodríguez (5), Gonzalo Orozco (6), Kevin Schutte (14), Fernando Bello (4) –cinco inicial-; Liam Sorensen (8), Serigne Lamine Ndiaye (6), Alejandro Orozco (2), Pablo Sánchez (11), Nuha Sagnia (2), Jacques Guemeta (2) y Jesús Baena (-).

CIUDAD PONFERRADA 63

David Òrrit (6), Pau Treviño (12), Sergio Romero (-), Rubén Salas (7), Riley Hayes (21) –cinco inicial-; David Efambe (5), Rasmus Blak (4), Álex López (-), Josep Fermí Cera (7), Charles Knowles (1) y Ousman Sima (-).

Marcadores parciales: 20-18, 46-38 (descanso), 63-50 y 75-63 (final). Árbitros: Juan Jesús Betanzos García y Raúl Aguilera Mellado. Incidencias: Partido de la 2ª jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB celebrado en el Palacio Municipal Vista Alegre de Córdoba.

El Ciudad de Ponferrada SDP no pudo regresar con victoria de tierras andaluzas y cayó por 75-63 ante Coto Córdoba, uno de los favoritos al ascenso en el Grupo Oeste, en un partido en el que los bercianos apenas pudieron competir los primeros 15 minutos. De hecho, un parcial de 13-0 para el cuadro de la ciudad califal en el segundo cuarto resultó decisivo para confirmar el pleno de triunfos del equipo del Palacio Vista Alegre y resolver la primera derrota de la formación berciana, que tuvo en Riley Hayes (21 puntos) a su mejor hombre.

Las pérdidas (17) y el escaso acierto desde la línea del triple condicionaron a la formación dirigida por Oriol Pozo a pesar de otra buena actuación de Pau Treviño, que aportó 12 tantos y presentó una carta inmaculada desde el exterior. Kevin Schutte, que llegó a los 14 e hizo mucho daño en la pintura, y sobre todo Ja Monta Black, que firmó 15, fueron los más determinantes en las filas andaluzas, con un Pablo Sánchez decisivo en los momentos importantes después de un inicio ilusionante por parte de la formación ponferradina. El primer cuarto finalizaba con ventaja de dos puntos para los andaluces que al descanso lograban ampliar la renta a los ocho con el 46-38. Tras el paso por vestuarios la situación apenas iba a variar a pesar de los intentos de los bercianos por acortar distancias. En los últimos 10 minutos el intercambio de aciertos y errores fue parejo entre los dos equipos aunque los locales, con su ventaja adquirida lograron hacerse con el triunfo evitando que el Ciudad de Ponferrada SDP se saliera con la suya.