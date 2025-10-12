Ziganda: «Hay que poner orden, tensión y compromiso»

José Ángel «Cuco» Ziganda, exige mantener «la misma actitud y disposición en todos los partidos», después de sumar cuatro puntos con la victoria en Valladolid (0-1) y el empate sin encajar goles en casa frente al Albacete (0-0). «Hay que mantener el mismo espíritu que vi en los comportamientos, miradas, atención, tensión, orden, compromiso y concentración hasta el final del partido», reitera el técnico navarro que recupera tras su lesión a Sergi Maestre y al sancionado Iván Calero.

Ziganda, que siguió habitualmente la temporada pasada a su rival de este lunes, Córdoba CF destaca del conjunto de Iván Ania su «ritmo y físico, porque van siempre adelante, es una gozada verles, juegan muy abiertos, expuestos y sin mirar hacia atrás, con ritmos muy altos que hay que igualar porque aprietan siempre y hay que ser capaces de salir de la presión que tienen muy bien automatizada», dice.