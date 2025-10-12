Final cruel para el Atlético Bembibre

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

ATLÉTICO BEMBIBRE 0

Ivanildo, Arnau, Expo, Gómez (Santín, min 59), Arias, Valentín, Peke (Jorge, min 59), Hugo (Reimóndez, min 84), Motta (Álex, min 59), Pelayo (González, min 84) y José Manuel.

COLEGIOS DIOCESANOS 1

Mario, Josito (Campos, min 78), Sola, Garri, Ibra (Robles min 61), Sergio (cap), Jorge R. (Casca min 61), Fay (Fer, min 68), Sergio N., Asensio y Hugo J. (Pablo, min 68).

Gol: 0-1, min 90: Sergio. Árbitro: Guillermo Íñigo Hernández. Amonestó con amarilla a los locales Arnáu (doble) y Hugo, y a los visitantes Garri, Sergio N. Y Robles. Roja directa al visitante Sola minuto 88. Incidencias: Partido de la octava jornada del Grupo VIII de Tercera División RFEF, jugado el el Campo Jesús Esteban Rodríguez ante unos 350 espectadores.

El Atlético Bembibre tuvo la fortuna esquiva en su partido ante el Colegios Diocesanos de Ávila (0-1), tras caer derrotado en la última acción de partido. Un encuentro muy incómodo por la propuesta física de los visitantes.

El Atlético Bembibre se quedó con uno menos a regreso de vestuarios tras ver la segunda amarilla Arnáu. Si la primera parte fue dominada parcialmente por los colegiales, la segunda y con uno menos, supo equilibrar el partido el conjunto berciano. La mala gestión de los cinco minutos añadidos dió como consecuencia una falta de Reimóndez que aprovechó el capitán colegial para batir la portería local en la última acción de partido. Derrota cruel e injusta que conlleva la tercera derrota consecutiva del Atlético Bembibre.