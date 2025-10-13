León convierte la plaza de la Catedral en un estadio de atletismo

León, en este caso la plaza de la Catedral, se convirtió el pasado sábado durante unas horas en un novedoso estadio de atletismo. Lo hizo a los pies de la Pulchra Leonina para albergar la quinta edición de la propuesta deportiva 'Atletismo en la Calle'. Decenas de participantes y cientos de personas se dieron cita en un acontecimiento en el que el deporte abrió de par en par sus puertas para convertirse en una fiesta. Salto de altura, lanzamiento de peso, media milla, carrera de velocidad y atletismo escolar fueron las principales actividades programadas con un resultado más que notable.

El club de atletismo Sprint León fue el encargado de impulsar esta cita, que contó además con el respaldo de la Universidad de León, el Ayuntamiento de la capital leonesa y Caja Rural, además de la organización de la Fundación Manolo Martínez.

Todo para una propuesta que sumaba así su quinta entrega y que sin duda alguna volvió a demostrar que León es una ciudad de deporte, en este caso con el atletismo como gran protagonista con participantes de todas las edades que demostraron su calidad y que a los pies de la Catedral de León dejaron patente que la salud y el deporte son grandes argumentos para afrontar la vida. Desde muy pequeños hasta contar con una edad considerable.

El 'Atletismo en la Calle' fue así la mejor demostración en una jornada de fiesta y deporte en la capital leonesa.