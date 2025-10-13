New Runners contribuye al éxito de Castilla y León en el Nacional sub-16

Castilla y León subió a lo alto del podio en categoría masculina y fue cuarta en la femenina en el Nacional de selecciones sub-16 celebrado en La Nucía. A ese éxito contribuyeron de manera decisiva los cinco representantes leoneses que conformaban parte del equipo. Sara Aparicio (New Runners) fue bronce en salto de longitud mientras que Miguel Muñoz (Ponferrada Atletismo) lograba el mismo metal en lanzamiento de martillo. En 3.000 metros Gael González (New Runners) concluía cuarto mientras que en los 600 metros Gabriela Barack (New Runners) era sexta y en lanzamiento de disco Covadonga González (Club 303) era la 17.