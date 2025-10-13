El Olímpico de León pierde en su visita al Bizkerre (3-2).

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Olímpico de León ULE regresó de su visita al Bizkerre con una derrota por 3-2 en el encuentro correspondiente a la jornada número 6 de la Segunda RFEF Femenina, en el que las leonesas merecieron más, especialmente por su gran inicio de partido.

Durante los primeros veinte minutos, el conjunto dirigido por Sergio Romero firmó un fútbol de alto nivel, generando numerosas ocasiones que pudieron cambiar el rumbo del partido. Andrea Albiol dispuso de varias oportunidades claras que pudieron haber significado una ventaja de hasta tres goles.

Sin embargo, la falta de acierto y la eficacia del conjunto vasco castigaron al Olímpico, que encajó tres tantos en la primera mitad, viendo cómo se esfumaba su gran inicio y llegando al descanso con el marcador en contra.

En la segunda parte, el cuadro leonés salió con más claridad de ideas. Los cambios introducidos por el técnico, con un triple movimiento desde el banquillo, dieron nuevo aire al equipo. El Olímpico volvió a generar peligro, de nuevo con Albiol como protagonista, hasta que la delantera consiguió recortar distancias con un tanto que devolvía la confianza al equipo leonés.

Pese al esfuerzo final y a un dominio más ordenado y constante en los segundos 45 minutos, el conjunto leonés no pudo culminar la remontada, cerrando el choque con un 3-2 final que deja la sensación de que se escapó un resultado mejor.

El Olímpico de León ULE ya piensa en su próximo compromiso liguero, que se disputará el sábado a las 16.00 horas en el Complejo Deportivo Olímpico de León, donde recibirá al Atlético de Madrid C con el objetivo de reencontrarse con la victoria ante su afición.