Golpe a la Cultural en Córdoba

Revés en Córdoba (1-0). Se acabó la buena racha a domicilio. La Cultural cayó por la mínima en tierras cordobesas en uno de los pocos errores defensivos de los hombres de Cuco Ziganda. Tuvieron buenas oportunidades, pero no fue el día en ataque. Primera derrota del técnico navarro desde que cogió al equipo. Antes del arranque del partido se guardó un minuto de silencio por la muerte de la madre del jugador local Carlos Albarrán.

Los primeros instantes del encuentro en el Nuevo Arcángel fueron monopolio de los cordobeses, que quisieron el balón. Aunque la puesta de escena de la Cultural agradó con un sistema ofensivo y atrevido con dos puntas. Sin embargo, los de Cuco Ziganda trabajaron mucho más en defensa ante el ímpetu del conjunto andaluz. A los culturalistas de negro, muy bien plantados sobre el terreno de juego, no les tembló el pulso ante su rival. Así, en el transcurso del primer cuarto de hora no hubo ocasiones de gol en las dos porterías. Solamente cabe destacar un disparo cruzado de Vilarrasa que se marchó fuera en el minuto 15.

La primera acción con cierto peligro de la Cultural llegó en el minuto 19. Una asistencia atrás de Víctor García para Luis Chacón permitió al delantero rematar, aunque taponó un defensor local. Los visitantes se animaron y Manu Justo no estuvo acertado en su tiro en el minuto 21. El enfrentamiento estaba siendo muy disputado. El Córdoba no salía de su campo, en unos momentos en los que el cuadro leonés controlaba el juego y en defensa estaba siendo invulnerable con un Édgar Badía muy bien arropado por sus zagueros. Una rápida transición defensa-ataque del Córdoba pudo acabar en un serio disgusto para los leoneses. El disparo de Fuentes se marchó fuera por muy poco en el minuto 24. Fue un serio aviso califal.

Poco a poco, el Córdoba tomó el mando definitivo el partido. La Cultural dio un paso atrás y empezaron a sufrir para mantener el marcador inicial. Los verdiblancos llegaban con mucha más facilidad al área leonesa. Una volea de Carlos Isaac no fue gol por muy poco. La respuesta visitante fue en una acción de Luis Chacón con un disparo raso, pero Carlos Marín estuvo atento con una mano salvadora en el minuto 36. Poco después, un cabezazo de Manu Justo tras un lanzamiento de córner se marchó junto al palo en el 37. El ritmo de juego era muy alto y el balón iba de área a área.

Ya en tiempo de añadido llegó un gol inesperado con un Édgar Badía que pudo hacer algo más en el gol del Córdoba. Una indecisión de portero y su defensa permitió a Adrián Fuentes rematar de cabeza tras un saque de esquina. Poco después finalizaba la primera parte. Un auténtico jarro de agua fría para una Cultural que se iba al vestuario con desventaja.

Tras el paso por los vestuarios, el Córdoba pidió un posible penalti en una caída de Adrián Fuentes dentro del área, que el colegiado no concedió tras revisarlo por el VAR. La Cultural saltó al terreno de juego con ganas de revertir la situación adversa. En el minuto 56, Manu Justo puso a prueba los reflejos de Carlos Marín. No tuvo consecuencias en el marcador.

Se mantenía un duelo muy abierto, en el que los verdiblancos buscaban el segundo tanto, mientras que la Cultural quería igualar el resultado. Llegaba, pero la faltaba el remate. Cuco Ziganda empezó a mover el banquillo en busca de más poder ofensivo, ya que los minutos se consumían sin que pasara absolutamente nada para los intereses leoneses.

En el minuto 73, Pedro Cortés entró en acción en una jugada a balón parado. No consiguió su objetivo, ya que la defensa cordobesista estuvo muy atenta a su remate. Poco después, apareció Fomeyem, muy atento, para abortar una oportunidad visitante. La substitución de Bicho dejó a la Cultural sin un referente en el centro del campo.

En los últimos minutos, Ziganda buscó los balones aéreos al interior del área andaluza. Sin embargo, los de Iván Ania marcaron por mediación de Guardiola, pero el colegiado no lo concedió por una falta previa tras un error de Víctor García en el minuto 87. Luego, el rumano Paraschiv dispuso de la mejor ocasión leonesa, aunque se encontró la buena intervención del portero (89’). Y en tiempo de añadido, Lucas Ribeiro volvió a encontrar a Carlos Marín (91’).

Los de Cuco Ziganda lucharon hasta el final en busca del empate, pero no consiguieron nada por lo que perdieron por la mínima en el Nuevo Arcángel. Decepción después de dos victorias a domicilio consecutivas.