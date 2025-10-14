Doble alegría en el Nacional de salto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las hermanas González Baro fueron finalistas en el Campeonato de España de Menores de salto celebrado en el Andalucía Sunshine Tour. Ambas representando a Castilla y León en sus respectivas categorías. Las leonesas, dirigidas por Carlos Zárate Posadas y Margarita Zárate Posadas (ZP Horses) representaron a la comunidad tanto a nivel individual como a nivel de equipo teniendo como jefe de equipo a Carlos Villalvilla.

Daniela (15 años), en su primer año como juvenil, ha disputado la categoría más exigente en los menores Juvenil Estrella y ha logrado estar a la altura de la categoría. Finalizó todas las calificativas del campeonato de altura 1,40 con un derribo en cada una. Junto a su caballo Maximus Optimus clasificaron para la final del sábado y disputada contra los menores más fuertes del país, acabando finalmente con un 12 puesto muy merecido tras todo el trabajo y esfuerzo que se lleva realizando desde principios de año. El domingo se disputó la prueba por equipos, en la que Daniela realizó el único recorrido sin faltas en el equipo de CyL.

En la segunda semana el binomio disputó dos pruebas complementarias de 1,35 metros, finalizando ambas con recorridos sin faltas y cerrando así dos fantásticas semanas de competición.

Por su parte, Vera (11 años), disputó el Campeonato de España Alevín junto a su yegua Carina del Pomar. Realizó una primera calificativa sin faltas el viernes para llegar fuerte a la prueba por equipos del sábado que calificaría también para su campeonato a nivel individual y lo hizo de la mejor manera posible siendo el binomio más rápido en la doble manga sin cometer faltas y ganando así esta prueba, dejando un doble cero para el equipo de Castilla y León. Llegó sin faltas a la final que se disputó el domingo y en la que pasaron 20 binomios en una primera manga y solo 10 pasaron a la segunda, quedando un desempate muy reñido con seis binomios que no habían cometido ninguna falta en todo el campeonato.

