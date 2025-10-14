FÚTBOL | 1ª RFEF. Se lesionó hace 10 días
La Deportiva todavía tendrá que esperar por Eneko Aguilar
La Deportiva regresa hoy al trabajo para preparar el choque ante el Zamora CF, el que todo el mundo espera que se el punto de arranque del equipo como local. No parece que Eneko Aguilar vaya a estar disponible para este choque y quizá tampoco para los siguientes de Liga y Copa en lo que resta de este mes. El mediocentro cayó lesionado en el encuentro ante el Real Madrid Castilla de la jornada 6, —sufrió un pinchazo muscular— se perdió el duelo de Talavera de la Reina y por ahora no ha vuelto a entrenar con sus compañeros con normalidad. Esquerdo tampoco acabó bien del todo el choque de El Prado. No obstante, el puesto de mediocentro no es lo que más pueda preocupar a Fernando Estévez, ya que a esos hombres y a Frimpong y Fede San Emeterio también suma cuando lo necesita a futbolistas de otras posiciones como Eneko Undabarrena, Xemi o Borja Valle.
La gran incógnita es si Estévez repetirá la defensa de cinco en casa.