El Ademar León cae con honor en Suiza

Ademar León ha encajado este martes la primera derrota a domicilio de la temporada (30-22) en el arranque de la Liga Europa ante el rival, a priori, favorito para encabezar el grupo, el Kadetten Schaffhausen al que aguantó durante la primera parte donde los leoneses incluso fueron por delante en el marcador.

Tal y como le ocurriera en su última salida liguera, el conjunto leonés tardó en entrar en el encuentro para encajar un rápido 3-0, luego ampliado a un 7-3 (minuto 10) que obligaba al técnico, Daniel Gordo, a pedir un tiempo muerto en el que mostró su malestar con el juego de su equipo que reaccionó de manera brillante, creciendo desde la portería para voltear el marcador 7-8 (minuto 17).

Su rival, en el que había entrado para dirigir el juego el excapitán ademarista Juan Castro, primero errático en sus lanzamientos, empezó a cerrar su defensa, bien parapetado también en el guardameta croata Kristian Pilipovic que empezó a anular el acierto ademarista para infringir un parcial de 8-2 en el último tramo del primer tiempo para dar a los suizos su máxima renta (15-11).

El portero balcánico siguió agrandándose para acabar firmando un estratosférico 52 por ciento de acierto, para seguir ampliando la brecha ya que al Ademar se le secó el caudal ofensivo sin que surtiera efecto, en esta ocasión, el tiempo muerto, ni el jugar siete contra seis, rozando los diez minutos hasta que Gonzalo Pérez anotó una pena máxima, en un partido escasamente productivo para el máximo goleador de ASOBAL.

Las diferencias rozaron la decena de goles a favor de los locales que también empezaron, al igual que Ademar, a dar minutos a los menos habituales, lo que permitió que la diferencia se mantuviera hasta el definitivo 30-22.