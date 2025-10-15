Las jóvenes promesas del pádel leonés se dan cita
El Club Olímpico de León ha acogido el torneo FIP Promises León, en el que han participado más de 270 jugadores nacionales e internacionales de las categorías sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18, tanto masculino como femenino. El torneo se disputó en nueve pistas. En sub-12 ganaron Tello Buitron–Aitor Garcia y Carlota Rueda–Martina Lozano —que aparecen en la foto (a la izquierda) junto a Daniela Lozano y Lola Fernández—. En sub-14, las victorias fueron para Mario Muñoz–Óscar Cagigas y Martina Cabanillas–Inés Lozano Cabrera. En sub-16 se impusieron Jaime Rodríguez–Iker Zamora y Marina Serrano–María Martínez. En Under 18, los triunfos fueron para José Enrique Giménez–Álvaro Pozo y Amaya Sánchez–Carla Aguila.