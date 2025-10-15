Las jóvenes promesas del pádel leonés se dan cita

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Club Olímpico de León ha acogido el torneo FIP Promises León, en el que han participado más de 270 jugadores nacionales e internacionales de las categorías sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18, tanto masculino como femenino. El torneo se disputó en nueve pistas. En sub-12 ganaron Tello Buitron–Aitor Garcia y Carlota Rueda–Martina Lozano —que aparecen en la foto (a la izquierda) junto a Daniela Lozano y Lola Fernández—. En sub-14, las victorias fueron para Mario Muñoz–Óscar Cagigas y Martina Cabanillas–Inés Lozano Cabrera. En sub-16 se impusieron Jaime Rodríguez–Iker Zamora y Marina Serrano–María Martínez. En Under 18, los triunfos fueron para José Enrique Giménez–Álvaro Pozo y Amaya Sánchez–Carla Aguila.