El trono de Yamal corre peligro

El idilio del fútbol español con el premio Golden Boy, un reconocimiento que desde 2003 distingue al mejor jugador del fútbol europeo menor de 21 años por cortesía del diario deportivo italiano 'Tuttosport', aspira a mantenerse intacto un año más. Tras las sucesivas victorias de Pedri en 2021, de Gavi en 2022, de Jude Bellingham en 2023 y de Lamine Yamal en 2024, otros cuatro ilustres representantes de la Liga aparecen en la relación de 25 candidatos que fue desvelada este martes en la ciudad italiana de Génova. El central del Barça Pau Cubarsí, el también zaguero del Real Madrid Dean Huijsen, el centrocampista Arda Güler, uno de los hombres del momento en la 'casa blanca', y el extremo Franco Mastantuono, recién llegado a Chamartín, pelearán por el trono de Lamine Yamal, segundo clasificado este año en la riña por el Balón de Oro pero que no puede optar a revalidar la corona del Golden Boy dado que las reglas del prestigioso premio impiden que se repita vencedor en dos ediciones.

Queda claro que, de no existir esa normativa, Lamine Yamal arrasaría de nuevo como ocurrió el pasado año, cuando obtuvo 488 puntos de los 500 posibles por parte de un jurado que está compuesto por 50 periodistas deportivos de toda Europa tras una campaña en la que se proclamó campeón del Viejo Continente con la selección española y fue elegido como el mejor jugador joven de una Eurocopa en la que igualmente acabó como máximo asistente. Con más argumentos aún sobre la mesa a vueltas de una temporada en la que ganó Liga, Copa del Rey y Supercopa de España con el Barça y en la que se convirtió en el primer futbolista que repite victoria en el Trofeo Kopa que otorga 'France Football' al mejor futbolista menor de 21 años del planeta, al extremo de Mataró no le queda más remedio que seguir a distancia la dura competencia que mantendrán los más distinguidos representantes de la nueva camada de talentos que están destinados a dominar el deporte rey en los próximos años por asociar su nombre con un galardón que recompensó en el pasado a estrellas del calibre del argentino Leo Messi, los españoles Cesc Fàbregas e Isco Alarcón, Mbappé o Haaland. Posiblemente la mayor amenaza para ese póker de candidatos de la Liga española la represente el francés Désiré Doué.