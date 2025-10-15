Sexta edición de los trofeos de los Veteranos del Atlético Bembibre

Presentación de la sexta edición de los trofeos al Máximo Goleador y de la Regularidad.RODOLFO LÓPEZ

A comienzos del 2020 «nuestra Asociación de Veteranos Atlético Bembibre recuperaba los trofeos a la Regularidad y al Máximo Goleador, manteniendo esta bonita tradición como se hacía en la década de los 70».

Con esta iniciativa de la Junta Directiva de la Asociación pretende que sea un aliciente más tanto para los jugadores como para los aficionados.

En la presentación no faltaron veteranos ilustres de distintas épocas como el internacional Marianín, Nino, Ginés, Felipe, Luis Álvarez, Serafín, Casimiro y Jesús Esteban, actual concejal de Deportes de Bembibre. Junto a ellos asistieron el directivo del Atlético Bembibre Toño Rey y el directivo de los Veteranos Manuel Rodrigues. En este acto algunos de los presentes recordaron parte de su historia en el club como: Mariano Arias Marianin’ que llegó al Atlético Bembibre ya iniciada la temporada 1966/1967, Ramón Cubelos Rodríguez ‘Nino’ (jugador y entrenador), Eulogio García Albares ‘Ginés’ (jugó en el club cinco temporadas), Casimiro López (una institución en el club), Serafín Vázquez que recibía al trofeo de Máximo Goleador en la temporada 1975-76 u otro gran jugador como Felipe Trabajo y sin olvidarse de Luis Álvarez.