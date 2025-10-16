Éxodo o renovación masiva en el Ademar

Renovación o éxodo multitudinario en el Abanca Ademar 2026-2027. Más de la mitad de la plantilla actual del conjunto leonés acaba contrato este curso y algún otro tiene cláusula opcional de +1 que dependerá de la directiva. Son muy pocos —los mínimos— quienes sí tienen garantizada su continuidad más allá, aunque lo cierto es que cualquier rival que pague las cláusulas —o alcance un acuerdo— puede llevárselos de todos modos. Como suele reconocer el presidente, Cayetano Franco, «poco podemos hacer cuando vienen a por uno de nuestros jugadores». La economía ademarista está ‘cogida con pinzas’ y se antoja prácticamente imposible ofrecer mejoras sustanciales de sueldo.

Un problema que se presenta casi todas las temporadas, pero que en esta ocasión se agrava por la cantidad de jugadores que o bien se sientan a negociar una ampliación con la directiva o escuchan ofertas y cambian de aires. Son doce los que no tienen claro qué pasará más allá del mes de junio de 2026. La portería acapara parte de la atención con Saeid y Álvaro Pérez en su último año de contrato. Habrá que ver si mantienen a una de las mejores parejas de la Liga o toca renovarla parcial o totalmente. El que se va con toda seguridad —salvo giro inesperado de guion— es Gonzalo Pérez, que se comprometió solo por un año hasta volver a poner rumbo fuera de España la campaña que viene. Otros extremos como Darío o Álvaro también están obligados a entenderse con la cúpula o negociar.

Miñambres, Alberto, Rozada, Samuel, Adri Fernández y Wasiak tampoco saben si León será su casa o termina su aventura en el Abanca Ademar. Fuentes internas de la entidad aseguran que la voluntad mayoritaria es la de seguir defendiendo la elástica ademarista, pero no a cualquier precio. Toca estudiar cada caso, ver el rendimiento y la planificación deportiva. ¿Hay tiempo? No tanto como parece, porque en el balonmano una buena parte de los contratos se acostumbran a cerrar a principios de año. Quedan meses de conversaciones, tiras y aflojas hasta dibujar el plantel que viene. Un 'baby Ademar' que de momento rinde a buen nivel a las órdenes de Dani Gordo, que por cierto también acaba contrato, lo mismo que su staff técnico.

En el capítulo de fichajes, el único avanzado —o al menos esa es la intención— es el de Juan Castro, que volvería a casa.