León es la capital mundial de la pesca

Destino Pesca-Semana Internacional de la Trucha de León abre de par en par sus puertas durante un intenso fin de semana a aficionados a la pesca y público en general. Con León como protagonista de un escaparate que muestra los tesoros de una actividad que va más allá de lo deportivo y el ocio, que es fuente de vida y también de riqueza para las localidades que bañan los ríos, de León y por extensión de toda la Comunidad.

La Feria Destino Pesca que suma una nueva entrega de la mano de la Semana Internacional de la Trucha que en este caso cumple 57 ediciones, pone en marcha por parte de la Junta de Castilla y León propuestas vinculadas a este ancestral arte. Durante este fin de semana en diferentes ubicaciones de la capital leonesa. Talleres, gastronomía, charlas magistrales, máster class, competición y demostraciones componen la programación que está abierta a la participación de todos aquellos que quieran conocer más sobre la pesca.

Y con León como el mejor escenario. No en vano la provincia puede presumir de su papel de referente dentro de la pesca. Por muchos motivos, desde los escenarios hasta por el número de pescadores, muchos y muy buenos.

Con un tetracampeón del mundo de pesca como Pablo Castro Pinos ejerciendo de pregonero y el Concurso de Pesca como una de sus primeras actividades en la que Rubén Santos Becerro y Juan Carlos Díez resultaron ganadores, el atractivo de Destino Pesca-Semana Internacional de la Trucha de León gana enteros el fin de semana. Los talleres para escolares en piscina habilitada en la plaza Mayor coordinados por monitores de las Aulas del Río de Castilla y León del 14 al 17 (el 18 y 19 estará abierto al público en general) serán también uno de los platos fuertes al igual que la Mesa Redonda Diario de León con expertos de todos los sectores relacionados con la pesca. No faltará tampoco el taller de montaje de moscas y artificiales en la jornada de este viernes en la que a partir de las 19.00 horas se procederá a la inauguración oficial de Destino Pesca y la LVII Semana Internacional de la Trucha de León.

El sábado de nuevo los talleres. Y la Master Class de Lanzado con un experto como José Nieto a las 11.45 horas repitiendo en el mismo lugar y horario el domingo. La proyección del documental ‘El Ocaso del Rey’ a las 13.00 horas y las conferencias son otras citas de notable interés en un día que bajará el telón con la entrega de premios del Open de la LVII Semana Internacional de la Trucha de León.

Rubén Santos Becerro y Andrés Torres hablarán el domingo de cómo se prepara un Mundial de Salmónidos Mosca. Propuestas que vienen acompañadas de otras más y en las que no falta la gastronomía maridando la faceta culinaria con la estrella de los ríos leoneses, la trucha.