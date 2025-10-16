José Nieto: el arte del lanzado

José Nieto es sin duda uno de los mayores expertos de lanzado a mosca, un número uno a nivel mundial nacido en Castilla y León que este sábado y el domingo mostrará sus cualidades en una Master Class magistral en la plaza Mayor de León dentro de la Feria Destino Pesca. Desde las 11.45 horas. Para no perderse y aprender de todo un referente que en la actualidad junto a su faceta competitiva también luce la de divulgador como instructor internacional de lanzado a mosca y como presidente de la Escuela Nacional ‘Un método sencillo’.

Nieto lo tiene claro: «El lanzamiento con mosca no es una dicotomía, sino una unidad. La eficacia (precisión y deriva) y la estética (gracia, fluidez y armonía) son caras de la misma moneda. Si bien la prioridad práctica es el resultado (la colocación del señuelo), la calidad de la ejecución (la estética) es la base que refina y sostiene esa efectividad. El lance perfecto fusiona la belleza de la forma con la efectividad del fondo. Lógicamente, mi enfoque se centra en esta excelencia técnica en el lanzado, puesto que soy un apasionado del lanzado, entendiendo que la calidad y la gracia en el movimiento son un fin en sí mismo. En el arte total de la pesca, no es conveniente separar, sino unir conceptos: la maestría técnica, la elección del señuelo, la presentación y otras muchas acciones son componentes ineludibles. Todo ello forma parte integral del arte y la manifestación completa de nuestra pasión».

Y sobre las diferentes técnicas de lanzado apunta: «Recordemos que el lanzado es un recurso más que tienes. Por tanto, cuantos más recursos domines, más posibilidades tendrás de adaptarte con éxito a las diferentes condiciones y ‘escenas de río. El pescador con un solo recurso de presentación estará limitado; aquel que posea un repertorio técnico amplio siempre tendrá más y mejores opciones. Si tuviera que decidirme por un lance entre los más utilizados y más efectivo, y además con un nivel básico para su elaboración, elegiría el Lance Extendido y sus variantes. Es un lance muy efectivo y muy utilizado que se coge relativamente fácil y proporciona grandes satisfacciones desde el principio, siendo una herramienta clave para combatir las corrientes laterales. No obstante, yo, particularmente, valoro y disfruto de la dificultad; por eso me gustan los lances avanzados, cómo lo haces apilados concentrados en un punto concreto de la línea, y con una cantidad de línea floja concreta en la longitud de la línea. No hay nada más satisfactorio para un apasionado del lanzado que realizar un lance avanzado con gracia y armonía y ver cómo se despliega la línea en el aire para efectuar justo la maniobra que tú deseabas. Es muy visual y muy estético.»

MEJORES TÉCNICAS

Como maestro instructor de lanzado y la opción de que los pescadores puedan mejorar si utilizan las mejores técnicas es claro: «En el lanzado y a la mosca seca en concreto, por supuesto. El lanzado es un recurso, y un recurso muy potente. Forma parte de la pesca, está intrínsecamente relacionado con la pesca, y a más opciones tengamos, y a más recursos utilicemos, más efectividad podemos tener durante la jornada de pesca. Además, también te proporciona otra actitud en el río, otra seguridad y otra manera de verlo. Te da una manera distinta de disfrutar, incluso cuando los peces no están activos, ofreciéndote una visión más completa de la jornada. Es la unión del arte y la técnica. La fluidez y la calidad de la ejecución son una recompensa en sí. Y por supuesto que mejora la experiencia. De hecho, la pesca a mosca tal como la conocemos no existiría sin el lanzado.

José Nieto se refiere también a su presencia a León y sus clases magistrales dentro de la Feria Destino Pesca: «Mi aporte en León se basa en dos pilares. Primero, la calidad y la gracia del lance, buscando siempre resaltar la dimensión artística que tiene el movimiento; y segundo, la democratización de esta práctica. Busco difundir y promocionar el lanzado para desterrar el mito de que es elitista o imposible. Quiero que la gente sepa que solo requiere práctica y una buena formación, y esta debe ser siempre en manos de un buen instructor. Y aquí está la clave: una cosa es saber, y otra muy distinta es saber enseñar. En mi caso, esa capacidad de transmisión es posible gracias a una trayectoria de 34 años como docente y profesional de la enseñanza. Esta larga trayectoria docente es mi principal aval y garantía de que los conocimientos se van a transmitir de forma efectiva, porque la enseñanza es, ante todo, vocacional».

En cuanto al relevo generacional es contundente: «Es un desafío constante en muchas disciplinas. Apenas existe relevo, pero debemos cuidarlo y fomentarlo activamente. La clave para asegurar el relevo es mostrar a las nuevas generaciones que la pesca a mosca y el lanzado son actividades que ofrecen profundidad, arte y una conexión significativa con la naturaleza. Los instructores tenemos la responsabilidad, de no solo enseñar la técnica, sino de transmitir el valor trascendental y la belleza del proceso».

«El lanzado es un recurso. Y cuantos más domines la adaptación a las condiciones del río será mucho mejor»