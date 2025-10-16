Ziganda: "Si la Cultural sigue trabajando así la racha cambiará"

La Cultural que entrena José Ángel 'Cuco' Ziganda se centra en el partido de este próximo sábado en el Ibercaja Estadio, a partir de las 18.30 horas, en el que se enfrenta al Real Zaragoza en un partido que el técnico navarro espera que sea "muy pasional y un auténtico partidazo", sin quererle dar la consideración de una final entre los dos últimos clasificados de LaLiga Hypermotion de Segunda División.

Ziganda cree que el colista puede sentir en su estadio la "presión a favor y en contra que genera un público muy apasionado, con un gran club que se encuentra en una situación que quizá no esperaba", mientras que su equipo tiene también "necesidad y ganas de jugar para tener opciones de ganar", señala.

El técnico culturalista confía en que su equipo, pese a encajar la primera derrota con él como entrenador el pasado lunes en Córdoba (1-0) mantenga "es misma intensidad, energía y actitud de salir a por los partidos" y, frente a la falta de capacidad ofensiva, con tan solo un gol en los últimos tres partidos, cree que han de "insistir en provocar y conseguir oportunidades y llegadas con más gente para coger un punto de confianza y tener más acierto", manifiesta.

'Cuco' Ziganda achaca la escasa producción en ataque a una cuestión, expone, "de rachas, a veces es un punto más mental que de capacidad que sí tienen los jugadores, como demuestran en los entrenamientos, pero si se sigue así la racha cambiará", asegura convencido.

Ziganda reconoce el desconocimiento sobre la propuesta que pueda plantear el nuevo técnico zaragocista, Emilio Larraz, aunque espera a un equipo local volcado desde el inicio "porque tienen un buen equipo y buenos jugadores que con un estímulo diferente se pueden activar a nivel actitucional", aunque ya supieron, insiste, cómo contrarrestarlo en sus anteriores visitas a Valladolid o Córdoba.

La Cultural contará con las bajas de los lesionados Eneko Satrústegui y Rafa Tresaco, además de las dudas de Jordi Mboula y Pibe, que ya se perdieron el partido en el Nuevo Arcángel, aunque ya entrenan a menor ritmo que el resto del grupo y este viernes se determinará si viajan con el resto de la expedición a Zaragoza.