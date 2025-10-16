El Eneicat CM Team brilla en el Tour de Choming con Valentina Basilico

La presencia de la escuadra leonesa del Eneicat CM Team está resultando positiva en China. En una prueba del nivel World Tour sus prestaciones quedaron patentes dentro de la segunda etapa del Tour de Choming en la que una de sus integrantes y primera espada, la italiana Valentina Basilico, lograba cruzar la meta entre las diez mejores. Concretamente en la novena posición de una jornada en la que se imponía la neerlandesa Van Rooijen.