Zaragoza-Cultural, el derbi del infierno

La Cultural visita al colista Real Zaragoza con la intención de recuperar el buen camino tras la llegada de José Ángel «Cuco» Ziganda al banquillo leonés, interrumpida con la derrota del pasado lunes en Córdoba (1-0). El duelo entre los dos equipos en la cola de la clasificación, con sendos cambios de entrenador, se presenta, si cabe, más trascendente para el conjunto maño que tan solo ha sumado un triunfo en las nueve jornadas disputadas y que podría descolgarse peligrosamente caso de tropezar en el Ibercaja Estadio, a partir de las 18.30 horas de este sábado.

El técnico culturalista volverá a contar con las bajas de los lesionados Eneko Satrústegui y Rafael Tresaco, con Pibe, en la convocatoria que se desplazó a Zaragoza, y Jordi Mboula, renqueante, que se perdieron el último compromiso liguero en el Nuevo Arcángel.

La duda será si Ziganda mantiene la misma línea defensiva o se decanta por devolver a la titularidad a Iván Calero al lateral derecho, para medirse a su exequipo del que tuvo una salida un tanto convulsa el pasado verano, desvinculándose del contrato que tenía en vigor previo acuerdo entre las partes que se dilató por desavenencias económicas.

Otras posibles modificaciones en el once podrían afectar a la línea de creación o incluso a las posiciones más adelantadas, después de que Manu Justo disfrutara en Córdoba de su primera titularidad que podría llegar también en el caso de dos jugadores que hasta ahora han actuado como recambios, el extremo Paco Cortés y el brasileño Lucas Ribeiro.

El Real Zaragoza llega a esta décima jornada sin conocer la victoria como local en el Ibercaja Estadio y con solo dos puntos sumados en sus cuatro encuentros como anfitriones. Emilio Larraz se hizo cargo del equipo el lunes y durante cinco días ha tratado de convencer a sus jugadores de que la situación en la que se encuentran pueden revertirla para tratar de salir lo antes posible del pozo en el que se han instalado, aunque ya ha advertido que «no será en quince días».

Habrá que ver cuantos cambios introduce en el once que presente ante el equipo leonés y si ofrece otro dibujo táctico al que había mostrado hasta el momento Gabi Fernández que en nueve partidos no repitió ni una sola vez alineación.