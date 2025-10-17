Larraz: "Esta Cultural es muy del Cuco Ziganda, ordenada"

Emilio Larraz, nuevo entrenador del Real Zaragoza en sustitución de Gabi Fernández, debuta este sábado contra la Cultural sin haber sido presentado antes y sin prometer milagros, pero convencido de que cuenta con una plantilla «excelente, con jugadores que quieren hacer algo importante y que les duele mucho que las cosas no estén saliendo bien. A nivel futbolístico, tengo la absoluta seguridad de que con tiempo y trabajo es para hacer cosas chulas en la categoría", afirma.

Sobre la plantilla que tiene a su disposición, el técnico zaragozano asegura que es «rica con jugadores con muchos perfiles» por lo que lo que debe tratar de «encontrar el camino más estable».

De la Cultural, comenta que es un equipo «muy de Cuco Ziganda y muy reconocible. Es un ordenado con una disposición muy clara en la que por encima de todo prima el orden. Juega los partidos con estabilidad y trata de aprovechar sus momentos".