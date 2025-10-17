El Abanca Ademar recibe al Cuenca

La visita del Rebi Cuenca, este sábado a partir de las 19.00 horas, al Palacio de Deportes debe servir al Abanca Ademar de dani Gordo para reafirmarse en las plazas cabeceras de la Liga Asobal.

Los leoneses, que volverán a contar con las ausencias de los lesionados de larga duración Álex Lodos y Oscar Lindqvist, inician una serie de tres compromisos consecutivos en su pista, ya que tras recibir al conjunto manchego, el próximo martes harán lo propio con el RK Nexe croata en la segunda jornada de la Liga Europa y el fin de semana al Viveros Herol BM Nava.

El conjunto conquense, que ha sumado dos recientes victorias en el municipal leonés, también sufrió otras dos derrotas consecutivas en choques en los que la intensidad ha sido máxima, incluso con expulsiones de jugadores.

Además, después de caer en su terreno ante el Fraikin Granollers, ha encadenado el empate en Irún ante un rival directo por las plazas europeas como Irudek Bidasoa, además de los triunfos ante Ciudad Real en León y a domicilio en Puente Genil.

El entrenador del Abanca Ademar, Daniel Gordo, espera un equipo leonés que se sepa "adaptar a las circunstancias que presente el partido, porque no se puede elegir cómo será ni lo que va a pasar, pero si saber responder".

Gordo explica que solo contará con las ausencias de los lesionados Oscar Lindqvist -en su última fase de recuperación- y Álex Lodos, que adelantó que será "el fichaje de invierno", iniciará el exigente ritmo de los meses de octubre y noviembre donde su equipo tendrá que disputar dos citas, entre la Liga Asobal y la competición europea. "Se trata de seguir en la dinámica positiva y mantener la exigencia máxima", recalcó Gordo, quien confía en "seguir dando pasos adelante porque el equipo aún está en periodo de adaptación al haberse tenido que reinventar, sobre todo en la faceta ofensiva", dijo.

Sobre la cita de este sábado ante el equipo de Lidio Jiménez "que siempre sabe sacar mucho rendimiento a su equipo", precisó, aspira a ser "fieles a lo nuestro y considerar nuestra casa como un fortín", sentenció.