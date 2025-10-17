Bermúdez recupera a Jenni Hermoso

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El regreso de Jenni Hermoso a la selección española un año después, así como la vuelta de Mapi León, son las notas más relevantes en la lista que ofreció Sonia Bermúdez de cara a la semifinal de la Liga de Naciones que medirá a España con Suecia el 24 de octubre en Málaga y cuatro días después en Göteborg. La expectación por conocer la primera convocatoria de la madrileña desde que se hiciese cargo de la selección española era máxima y muchas miradas estaban puestas en el retorno de Jenni Hermoso, así como en el regreso de Mapi León, la última de las 15 rebeldes que se mantenía alejada. "Llevamos dos meses trabajando duro para poder basarnos en el rendimiento deportivo. Con Jenni tuvimos una primera reunión. Ella vuelve con ilusión. Es una jugadora con experiencia, puede jugar en diferentes posiciones y su compromiso es muy grande. Mapi también está en una gran momento, la Federación lleva mucho tiempo trabajando para que pueda volver y se han dado las condiciones. Estamos encantadas de tener a Jenni y a Mapi", destacó Sonia Bermúdez. Máxima goleadora de la selección con 57 dianas en 123 partidos, Jenni Hermoso lleva sin vestir la camiseta de España desde el 25 de octubre de 2024, cuando participó en el empate a uno registrado en un amistoso ante Canadá celebrado en Almendralejo. Nadie imaginaba entonces que aquellos serían sus últimos minutos con el combinado nacional en un año, pero el distanciamiento con Montse Tomé no tardó en hacerse notorio y una de las históricas del fútbol español vio cómo las puertas de la selección se le cerraban mientras aún resonaba el 'caso Rubiales'. Todo ha cambiado, sin embargo, con la llegada de Sonia Bermúdez. La vallecana, que sufrió un episodio similar cuando se vio apartada por Jorge Vilda, ha recuperado a las primeras de cambio a Jenni Hermoso en vista del gran momento por el que atraviesa. Autora de trece tantos en el Torneo Apertura de la Liga mexicana, su regreso parece más que justificado en base a los méritos contraídos sobre el césped. "No voy a descubrir a Jenni, es talento y puede jugar en diferentes posiciones", destacó la seleccionadora. Capítulo cerrado Al margen de la vuelta de Jenni Hermoso, la convocatoria aportó otras novedades. Bajo palos, Sonia Bermúdez refuerza la apuesta por dos de las tres guardametas que Montse Tomé llevó a la Eurocopa. Con Cata Coll consolidada como titular, Adriana Nanclares se mantiene como escudera de la cancerbera del Barça y se suma a ellas Eunate Astralaga, portera del Eibar. En la línea defensiva permanecen cinco de las siete zagueras que fueron al Europeo -Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Jana Fernández y María Méndez- y se incorporan Mapi León y Lucía Corrales. El caso más sobresaliente es el de Mapi León, la única de las 15 rebeldes que mantenía su renuncia a la selección, pero a la que Sonia Bermúdez también ha rescatado. "Estamos en una etapa nueva y empezamos de cero", aseveró. En el centro del campo hay una baja muy sensible por lesión, la de Patri Guijarro. Sin ella, Sonia Bermúdez se encomienda a clásicas como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri, a la que pretende impulsar desde el eje de la zaga hasta la sala de máquinas, así como a la joven Vicky López. Las novedades en esta línea son la centrocampista del Atlético Fiamma Benítez y la jugadora del Barça Clara Serrajordi, quien a sus 17 años salta de la sub-19 a la absoluta. En la parcela ofensiva repiten Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina, Salma Paralluelo y Cristina Martín-Prieto, quienes ya estuvieron en la Eurocopa, y entra la madridista Eva Navarro, además de Jenni Hermoso. Se caen Athenea del Castillo y Alba Redondo, aunque Sonia Bermúdez dejó claro que es una decisión puntual. "Son jugadoras fundamentales para la selección y contamos con ellas", acotó. Suecia también estrena etapa La eliminatoria contra Suecia supondrá la puesta de largo de Sonia Bermúdez. Elevada al cargo el 11 de agosto en sustitución de Montse Tomé tras triunfar con las categorías inferiores, toma las riendas con el objetivo inmediato de revalidar la corona de la Liga de Naciones. Para ello España deberá superar primero a Suecia, tercera clasificada dentro del ranking de la FIFA que encabeza precisamente la selección española. El combinado nórdico, al que España ha derrotado las tres últimas veces que se han visto las caras, también acaba de abrir una nueva etapa con la llegada al banquillo de Tony Gustavsson. En caso de salir airosas, las pupilas de Sonia Bermúdez se verán las caras en la final del 2 de diciembre con la selección que resulte triunfadora del cruce que empareja a Alemania y a Francia.

Las 23 convocadas: Porteras: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic) y Eunate Astralaga (Eibar). Defensas: Ona Batlle (Barcelona), Olga Carmona (PSG), Irena Paredes (Barcelona), Mapi León (Barcelona), Jana Fernández (London City), María Méndez (Real Madrid) y Lucía Corrales (London City). Centrocampistas: Alexia Putellas (Barcelona), Laia Aleixandri (Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético), Aitana Bonmatí (Barcelona), Vicky López (Barcelona) y Clara Serrajordi (Barcelona). Delanteras: Jenni Hermoso (Tigres), Mariona Caldentey (Arsenal), Esther (Gotham), Claudia Pina (Barcelona), Salma Paralluelo (Barcelona), Eva Navarro (Real Madrid) y Cristina Martín-Prieto (Benfica).